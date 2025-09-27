عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: اعمال همه تخفیفات مالیاتی و ایجاد امکان پرداخت اقساطی مالیات از جمله مشوق‌های هدفمندی است که منجر به ایجاد مزیت برای مودیان جهت پرداخت مالیات هوشمند خود ذیل سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- در بخش مشاغل و اصناف حدود ۹ میلیون مودی وجود دارد. قبلاً مالیات‌ستانی از این بخش به صورت دستی و ممیزمحور صورت می‌گرفت. همچنین اخذ مالیات بر اثر توافقی که با هر بخش انجام می‌شد، پیش می‌رفت. بنابراین، یک چارچوب منسجم برای مالیات‌ستانی از همگان وجود نداشت. 

در ادامه هوشمندسازی روند دریافت مالیات از مودیان، استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ به عنوان بستری الکترونیک به منظور اخذ مالیات از مشاغل و اصناف در دستور کار قرار گرفت. با استفاده از این سازوکار، دغدغه مودیان در زمینه تنظیم اظهارنامه و نگه‌داری دفاتر مالیاتی از بین رفته است. 

از طرف دیگر، هزینه‌های مالیات‌ستانی نیز برای حاکمیت کاهش یافته است. زیرا سازمان امور مالیاتی نیاز به استفاده از کارشناسان مالیاتی متعدد برای رسیدگی به اظهارنامه‌ها و پرونده‌ها ندارد. 

به زعم کارشناسان، هر چقدر زمینه ارتباط رو در روی مأموران مالیاتی و مودیان کم شود، زمینه برای از بین رفتن بستر‌های فساد از بین می‌رود. در روند‌های دستی و قدیمی، امکان چانه‌زنی مودیان با مأموران مالیاتی در مورد میزان مالیات وجود داشت. اما در سازوکار‌های هوشمند امکان اعمال نفوذ در این زمینه از بین می‌رود. 

بر اثر دریافت مالیات ذیل تبصره ماده ۱۰۰، وصول درآمد‌های مالیاتی دولت افزایش یافته و زمینه فرار مالیاتی کم شده است. به این ترتیب، زمینه برای اعمال مشوق‌هایی برای مودیان به منظور گسترش استفاده از تبصره مورد بحث برای پرداخت مالیات به وجود آمده است. در همین راستا، مودیانی که ذیل این تبصره اقدام به پرداخت مالیات کنند، از تخفیف خوبی برخوردار می‌شوند. 

غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس در رابطه با اهمیت تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: یکی از ابتکارات مهم سازمان امور مالیاتی در زمینه تحقق عدالت مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی است. در این زمینه یکی از اقدامات مهم، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و اخذ مالیات هوشمند از مشاغل است که در چند سال اخیر منجر به تمرکز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها شده است.

وی ادامه داد: حذف فرایند پیچیده اظهارنامه مالیاتی و تهیه اظهارنامه پیش‌فرض با تقاطع‌گیری داده‌های مالیاتی از دیگر مزیت‌های مالیات‌ستانی ذیل تبصره ماده ۱۰۰ است. به این ترتیب، دغدغه مودیان برای تنظیم اظهارنامه‌ها از بین می‌رود. زیرا این روند نیاز به تخصص خاصی دارد و همه مودیان از عهده آن برنمی‌آیند. در همین راستا، صدور خودکار و پیش‌فرض اظهارنامه‌ها مثبت ارزیابی می‌شود. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مالیات یک منبع درآمدی پایدار و مطمئن برای دولت است و باید حاکمیت در راستای افزایش کارآمدی نظام مالیاتی کشور گام بردارد. هر چقدر از سیستم‌های هوشمندی مانند تبصره ماده ۱۰۰ بهره ببریم، بیشتر به تحقق این هدف نزدیک می‌شویم. 

شریعتی گفت: اقدامات مناسبی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور و دریافت مالیات عادلانه از همگان در دستور کار قرار دارد. این روند‌های منضبط به افزایش اعتماد مودیان به رویه‌های مالیات‌ستانی در کشور منجر می‌شود. 

وی ادامه داد: با توجه به مزیت‌های دریافت مالیات از مشاغل و اصناف مشوق‌هایی به منظور گسترش استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ برای پرداخت مالیات این مودیان در نظر گرفته شده است. اعمال همه تخفیفات مالیاتی و ایجاد امکان پرداخت اقساطی مالیات از جمله مشوق‌های هدفمندی است که منجر به ایجاد مزیت برای مودیان جهت پرداخت مالیات هوشمند خود ذیل سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ است. مزیت مهم‌تر، امکان انتخاب محل مصرف مالیات توسط مودیان بخش مشاغل است که مالیات خود را در این سازوکار پرداخت می‌کنند.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: هوشمندسازی روند دریافت مالیات از مشاغل و اصناف از همزمان منافع حاکمیت و مودیان را تأمین می‌کند. به ویژه مودیان قانون‌مند از مزیت‌های آن بهره می‌برند. زیرا زمینه برای برخورد‌های سلیقه‌ای و ممیزمحور از بین می‌رود.

برچسب ها: مالیات ، نظام مالیاتی
خبرهای مرتبط
صورت حساب الکترونیک به کمک کاهش فرار مالیاتی فاکتور‌های جعلی آمد
۹۴ درصد مردم مشمول مالیات بر عایدی نمی‌شوند
مالیات ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر صفر شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تداوم مشکلات مجامع شرکت‌های استانی سهام عدالت/ سهامداران چشم انتطار تعیین تکلیف
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
فردا اولین حراج پاییزی شمش طلا برگزار می‌شود
واردات بنزین سوپر در پیچ وخم‌های اداری/ قیمت بنزین سوپر تحت تاثیر نرخ ارز قرار می‌گیرد
وزارت نیرو: ماینر غیرمجاز گزارش دهید و تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرید
همه تحریم‌های موجود تکرار شد/ مکانیسم ماشه چیز جدیدی علیه کشور ندارد
بازار مسکن خالی از حباب شد
شکاف قیمت برخی کالا‌ها از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد+ فیلم
راه اندازی سامانه جدید به جز سامانه املاک و اسکان تخلف است
امسال بازار کالا‌های اساسی با ۸ میلیارد دلار ارز مدیریت می‌شود+ فیلم
آخرین اخبار
کاهش بیش از ۹۰ میلی‌متری بارش در کشور
تحویل ۱۳۰ حلقه چاه اکتشافی نفت به شرکت‌های بهره‌بردار با قابلیت تولید
آغاز نصب برج‌های تخلیه اضطراری گاز در تهران
مصرف ۷۰ تا ۹۰ درصد منابع آبی در بخش کشاورزی
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۵ مهر ماه
ایجاد اکوسیستم هوشمند اقتصادی زمینه ساز کاهش آثار مکانیسم ماشه
نرخ تورم شهریور ماه اعلام شد
آغاز به کار سامانه ارز خدماتی از ابتدای آبان ماه
منابع مالی دولت برای تامین معیشت مردم و کالاهای کشاورزی ۱۱ میلیارد دلار است
جابه‌جایی ۷۹ میلیون مسافر با استفاده از ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در نیمه نخست سال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۵ مهرماه ۱۴۰۴
برنامه جدید بانک مرکزی برای تخصیص ارز
همه تحریم‌های موجود تکرار شد/ مکانیسم ماشه چیز جدیدی علیه کشور ندارد
ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار سرمایه دو روز سبز شاخص کل بورس
افزایش بیش از ۵۳ هزار واحدی شاخص بورس
قیمت جدید هرکیلو تخم مرغ برای مصرف کننده ۹۴ هزارتومان
توسعه کشاورزی قراردادی راهکار تنظیم بازار داخل و صادرات هدفمند + فیلم
ساماندهی حساب‌های مازاد اشخاص تا پایان سال عملیاتی می‌شود
تملک اراضی راه آهن رشت - آستارا تا پایان سال/مدت‌هاست با تحریم زندگی می‌کنیم
خاموشی‌های خانگی متوقف شد
وزارت نیرو: ماینر غیرمجاز گزارش دهید و تا ۳۰۰ میلیون تومان پاداش بگیرید
فردا اولین حراج پاییزی شمش طلا برگزار می‌شود
توقف تخصیص آرد یارانه‌ای به واحد‌های جدید
آغاز ساماندهی ۶۵۰ میلیون حساب بانکی موجود در کشور
شکاف قیمت برخی کالا‌ها از تولید تا مصرف به ۴۰۰ درصد می‌رسد+ فیلم
سهم صنعت ایران از بازار عراق افزایش می‌یابد
بازطراحی شبکه سنجش منابع آب کشور در دستور کار سال آبی جدید
امسال بازار کالا‌های اساسی با ۸ میلیارد دلار ارز مدیریت می‌شود+ فیلم
اتمام باند غربی آزاد راه منجیل رودبار تا ۲ سال آینده
بازار مسکن خالی از حباب شد