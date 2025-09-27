باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- در بخش مشاغل و اصناف حدود ۹ میلیون مودی وجود دارد. قبلاً مالیات‌ستانی از این بخش به صورت دستی و ممیزمحور صورت می‌گرفت. همچنین اخذ مالیات بر اثر توافقی که با هر بخش انجام می‌شد، پیش می‌رفت. بنابراین، یک چارچوب منسجم برای مالیات‌ستانی از همگان وجود نداشت.

در ادامه هوشمندسازی روند دریافت مالیات از مودیان، استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ به عنوان بستری الکترونیک به منظور اخذ مالیات از مشاغل و اصناف در دستور کار قرار گرفت. با استفاده از این سازوکار، دغدغه مودیان در زمینه تنظیم اظهارنامه و نگه‌داری دفاتر مالیاتی از بین رفته است.

از طرف دیگر، هزینه‌های مالیات‌ستانی نیز برای حاکمیت کاهش یافته است. زیرا سازمان امور مالیاتی نیاز به استفاده از کارشناسان مالیاتی متعدد برای رسیدگی به اظهارنامه‌ها و پرونده‌ها ندارد.

به زعم کارشناسان، هر چقدر زمینه ارتباط رو در روی مأموران مالیاتی و مودیان کم شود، زمینه برای از بین رفتن بستر‌های فساد از بین می‌رود. در روند‌های دستی و قدیمی، امکان چانه‌زنی مودیان با مأموران مالیاتی در مورد میزان مالیات وجود داشت. اما در سازوکار‌های هوشمند امکان اعمال نفوذ در این زمینه از بین می‌رود.

بر اثر دریافت مالیات ذیل تبصره ماده ۱۰۰، وصول درآمد‌های مالیاتی دولت افزایش یافته و زمینه فرار مالیاتی کم شده است. به این ترتیب، زمینه برای اعمال مشوق‌هایی برای مودیان به منظور گسترش استفاده از تبصره مورد بحث برای پرداخت مالیات به وجود آمده است. در همین راستا، مودیانی که ذیل این تبصره اقدام به پرداخت مالیات کنند، از تخفیف خوبی برخوردار می‌شوند.

غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون عمران مجلس در رابطه با اهمیت تحقق هوشمندسازی نظام مالیاتی گفت: یکی از ابتکارات مهم سازمان امور مالیاتی در زمینه تحقق عدالت مالیاتی، هوشمندسازی نظام مالیاتی است. در این زمینه یکی از اقدامات مهم، تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم و اخذ مالیات هوشمند از مشاغل است که در چند سال اخیر منجر به تمرکز نظام مالیاتی بر اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها شده است.

وی ادامه داد: حذف فرایند پیچیده اظهارنامه مالیاتی و تهیه اظهارنامه پیش‌فرض با تقاطع‌گیری داده‌های مالیاتی از دیگر مزیت‌های مالیات‌ستانی ذیل تبصره ماده ۱۰۰ است. به این ترتیب، دغدغه مودیان برای تنظیم اظهارنامه‌ها از بین می‌رود. زیرا این روند نیاز به تخصص خاصی دارد و همه مودیان از عهده آن برنمی‌آیند. در همین راستا، صدور خودکار و پیش‌فرض اظهارنامه‌ها مثبت ارزیابی می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مالیات یک منبع درآمدی پایدار و مطمئن برای دولت است و باید حاکمیت در راستای افزایش کارآمدی نظام مالیاتی کشور گام بردارد. هر چقدر از سیستم‌های هوشمندی مانند تبصره ماده ۱۰۰ بهره ببریم، بیشتر به تحقق این هدف نزدیک می‌شویم.

شریعتی گفت: اقدامات مناسبی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور و دریافت مالیات عادلانه از همگان در دستور کار قرار دارد. این روند‌های منضبط به افزایش اعتماد مودیان به رویه‌های مالیات‌ستانی در کشور منجر می‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به مزیت‌های دریافت مالیات از مشاغل و اصناف مشوق‌هایی به منظور گسترش استفاده از تبصره ماده ۱۰۰ برای پرداخت مالیات این مودیان در نظر گرفته شده است. اعمال همه تخفیفات مالیاتی و ایجاد امکان پرداخت اقساطی مالیات از جمله مشوق‌های هدفمندی است که منجر به ایجاد مزیت برای مودیان جهت پرداخت مالیات هوشمند خود ذیل سازوکار تبصره ماده ۱۰۰ است. مزیت مهم‌تر، امکان انتخاب محل مصرف مالیات توسط مودیان بخش مشاغل است که مالیات خود را در این سازوکار پرداخت می‌کنند.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: هوشمندسازی روند دریافت مالیات از مشاغل و اصناف از همزمان منافع حاکمیت و مودیان را تأمین می‌کند. به ویژه مودیان قانون‌مند از مزیت‌های آن بهره می‌برند. زیرا زمینه برای برخورد‌های سلیقه‌ای و ممیزمحور از بین می‌رود.