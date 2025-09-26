استقلال خوزستان موفق شد در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال با نتیجه ۲ - ۰ مس رفسنجان را شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال خوزستان که به دلیل ناآماده بودن ورزشگاه خانگی اش غدیر اهواز مجبور شده است بازی‌های خانگی اش را در ورزشگاه‌های دیگری برگزار کند.

پیش از این آنها در ورزشگاه پاس قوامین و فولاد آرنا میزبانی کرده بودند. آبی پوشان در هفته پنجم لیگ برتر در ورزشگاه تختی آبادان میزبان مس رفسنجان بودند و در نهایت با ۲ گل به برتری رسیدند.

در دقیقه ۴۳ امیرحسین جلالی وند با ضربه‌ای بغل پا دروازه مس را باز کرد تا تیمش در نیمه اول نخست با پیروزی راهی رختکن شود.

درحالی که مسی‌ها به دنبال جبران گل خورده بودند در دقیقه ۵۸ حجت احمدی گل دوم آبی پوشان را به ثمر رساند.

نومن کوردیچ مدافع بوسنیایی مس در دقیقه ۶+۹۰ با دریافت کارت زرد دوم از بازی اخراج شد.

در ادامه تلاش شاگردان رسول خطیبی برای تساوی بازی مفید نبود تا آنها با شکست راهی رفسنجان شوند.