باشگاه خبرنگاران جوان -دادستان قشم با بیان اینکه حفظ جان شهروندان و امنیت جادهها خط قرمز دستگاه قضایی است، تأکید کرد: هیچگونه اغماضی در برخورد با تخلفات پرخطر رانندگی نخواهیم داشت و پروندههای مربوط به این تخلفات به سرعت رسیدگی میشوند.
با هدف ارتقای ایمنی راهها، کاهش حوادث و تأمین آسایش شهروندان قشمی، جلسه بررسی مسائل و اولویتهای راه و جادهای این جزیره با حضور عبدالرزاق نریمانی، دادستان شهرستان قشم، حمید حیدری، رئیس پلیس راه شهرستان قشم، محمد دهقانی، رئیس اداره راه شهرستان قشم و رضا خوشرو، دادیار دادسرای قشم برگزار شد.
در این نشست، مشکلات جادهای و ترافیکی شهرستان از جمله تجمع موتورسیکلتها و انجام حرکات نمایشی در اتوبان قشم–درگهان، وضعیت جاده زینبی تا گربدان و فقدان پیست اختصاصی موتورسیکلتسواری مورد بررسی قرار گرفت.
دادستان شهرستان قشم در این جلسه با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی برای اجرای قانون گفت: براساس ماده ۷ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، ایجاد اختلال در نظم عمومی و انجام حرکات نمایشی در معابر جرم محسوب میشود و مطابق تبصرههای ماده ۲۰ همین قانون، راکبان متخلف علاوه بر توقیف وسیله نقلیه با مجازاتهای قضایی مواجه خواهند شد.
وی با بیان اینکه حفظ جان شهروندان و امنیت جادهها خط قرمز دستگاه قضایی است، افزود: هیچگونه اغماضی در برخورد با تخلفات پرخطر رانندگی نخواهیم داشت و پروندههای مربوط به این تخلفات به سرعت رسیدگی میشوند.
نریمانی همچنین با صدور دستوری صریح به اداره راه شهرستان قشم خواستار شناسایی سریع و رفع نقاط پرخطر جادهای در این جزیره شد و تأکید کرد: اداره راه موظف است در کوتاهترین زمانِ ممکن نسبت به اصلاح مسیرها و نقاط حادثهخیز اقدام کند تا شاهد کاهش تصادفات و حوادث جادهای باشیم.
به گفته دادستان قشم، در راستای ارتقای فرهنگ رانندگی، طرح توزیع کلاه ایمنی میان موتورسواران هر جمعه در یکی از روستاهای قشم اجرا خواهد شد و آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی نیز پیش از خطبههای نماز جمعه ارائه میشود.
وی همچنین خواستار تسریع در برنامهریزی برای ایجاد پیست ایمن موتورسیکلتسواری در جزیره قشم شد و تأکید کرد: وجود زیرساخت مناسب برای علاقهمندان موتورسواری میتواند به شکل چشمگیری از بروز تخلفات و حوادث در جادههای شهرستان جلوگیری کند.
منبع: دادگستری هرمزگان