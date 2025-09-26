باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لبنان آماده برگزاری اولین مراسم سالگرد شهید سید حسن نصرالله + فیلم

لبنان آماده برگزاری اولین مراسم سالگرد شهید سید حسن نصرالله شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - لبنان آماده اولین مراسم سالگرد شهیدان سید حسن نصرالله و سید هاشم صفیه است، لبنانی‌ها از چند روز پیش مراسم رسمی و برنامه‌های متنوعی را شروع کرده اند.

مطالب مرتبط
لبنان آماده برگزاری اولین مراسم سالگرد شهید سید حسن نصرالله + فیلم
young journalists club

خاطرات جواد نصرالله درباره آخرین روز‌های زندگی سید حسن نصرالله

لبنان آماده برگزاری اولین مراسم سالگرد شهید سید حسن نصرالله + فیلم
young journalists club

تجمع حامیان حزب الله در ساحل بیروت + فیلم

لبنان آماده برگزاری اولین مراسم سالگرد شهید سید حسن نصرالله + فیلم
young journalists club

مراسم سالگرد شهادت سیدحسن نصرالله به مدت یک هفته در قم برگزار می‌شود

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
منو رها نکن، نغمه‌ای از وفاداری و عشق به امام حسین(ع) + فیلم
۹۲۱

منو رها نکن، نغمه‌ای از وفاداری و عشق به امام حسین(ع) + فیلم

۰۴ . مهر . ۱۴۰۴
تجمع حامیان حزب الله در ساحل بیروت + فیلم
۸۲۳

تجمع حامیان حزب الله در ساحل بیروت + فیلم

۰۴ . مهر . ۱۴۰۴
ترافیک سنگین روز جمعه، هدیه نمایشگاه الکامپ به خیابان‌های تهران! + فیلم
۵۹۶

ترافیک سنگین روز جمعه، هدیه نمایشگاه الکامپ به خیابان‌های تهران! + فیلم

۰۴ . مهر . ۱۴۰۴
فواید غنی‌سازی اورانیوم در حوزه‌های مختلف + فیلم
۵۷۳

فواید غنی‌سازی اورانیوم در حوزه‌های مختلف + فیلم

۰۴ . مهر . ۱۴۰۴
تصادف قطار سوخت با کامیون در روسیه + فیلم
۵۶۲

تصادف قطار سوخت با کامیون در روسیه + فیلم

۰۴ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.