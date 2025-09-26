باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درخواست کرد که کی‌یف را به موشک‌های کروز تاماهاوک مجهز کند.

به گزارش روزنامه انگلیسی تلگراف، هنوز مشخص نیست که آیا ترامپ با این درخواست موافقت خواهد کرد یا خیر.

این درخواست در بحبوحه حمایت نظامی مداوم غرب از کی‌یف مطرح می‌شود که از فوریه ۲۰۲۲ سنگ بنای توانایی‌های نظامی آن بوده است.

با وجود حمایت گسترده دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق، از اوکراین، ترامپ مواضع دوگانه‌ای در مورد مسئله اوکراین نشان داده و مذاکره را بر حمایت نامحدود ترجیح داده است.

موشک‌های تاماهاک آمریکایی از جمله پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین سیستم‌های تسلیحاتی هستند. آنها را می‌توان از زمین یا دریا پرتاب کرد و معمولا برای حملات استراتژیک دوربرد استفاده می‌شوند.

به گفته تحلیلگران، تامین این موشک‌ها به اوکراین، در صورت اجرا، نشان‌دهنده افزایش کیفیت حمایت نظامی غرب خواهد بود و پیامد‌های منفی برای بحران اوکراین خواهد داشت.

ترامپ پیش از این اظهار داشت که قادر به پایان دادن به جنگ ظرف ۲۴ ساعت است که نشان‌دهنده اتخاذ رویکرد مذاکره مستقیم با روسیه است، اما از روی کار آمدن ترامپ چندین ماه است که‌گذشته با این حال بحران اوکراین نه تنها بهتر نشده بلکه احتمال درگیری ناتو و روسیه نیز بالا رفته است.

منبع: آر تی