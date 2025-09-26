زلنسکی در دیدار با ترامپ از او خواست تا موشک‌های تاماهاوک را در اختیار اوکراین قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین از دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا درخواست کرد که کی‌یف را به موشک‌های کروز تاماهاوک مجهز کند.

به گزارش روزنامه انگلیسی تلگراف، هنوز مشخص نیست که آیا ترامپ با این درخواست موافقت خواهد کرد یا خیر.

این درخواست در بحبوحه حمایت نظامی مداوم غرب از کی‌یف مطرح می‌شود که از فوریه ۲۰۲۲ سنگ بنای توانایی‌های نظامی آن بوده است.

 با وجود حمایت گسترده دولت جو بایدن، رئیس جمهور سابق، از اوکراین، ترامپ مواضع دوگانه‌ای در مورد مسئله اوکراین نشان داده و مذاکره را بر حمایت نامحدود ترجیح داده است.

موشک‌های تاماهاک آمریکایی از جمله پیشرفته‌ترین و دقیق‌ترین سیستم‌های تسلیحاتی هستند. آنها را می‌توان از زمین یا دریا پرتاب کرد و معمولا برای حملات استراتژیک دوربرد استفاده می‌شوند.

به گفته تحلیلگران، تامین این موشک‌ها به اوکراین، در صورت اجرا، نشان‌دهنده افزایش کیفیت حمایت نظامی غرب خواهد بود و پیامد‌های منفی برای بحران اوکراین خواهد داشت.

ترامپ پیش از این اظهار داشت که قادر به پایان دادن به جنگ ظرف ۲۴ ساعت است که نشان‌دهنده اتخاذ رویکرد مذاکره مستقیم با روسیه است، اما از روی کار آمدن ترامپ چندین ماه است که‌گذشته با این حال بحران اوکراین نه تنها بهتر نشده بلکه احتمال درگیری ناتو و روسیه نیز بالا رفته است.

منبع: آر تی

برچسب ها: جنگ اوکراین ، ولودیمیر زلنسکی
خبرهای مرتبط
زلنسکی: ناتو از روسیه می‌ترسد
روسیه: «تهدید» زلنسکی برای حمله به کرملین «غیرمسئولانه» است
مدودف با تهدید به تسلیحات جدید به زلنسکی پاسخ داد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ادعای استقرار میگ-۲۹ روسی در ایران؛ تقویت بازدارندگی و تعمیق همکاری راهبردی با مسکو
ادعای مجدد نتانیاهو درباره ظرفیت هسته‌ای ایران
اردوغان: با ترامپ در مورد غزه به توافق رسیدم
کمک مالی کشور‌ها به تشکیلات خودگردان برای ایجاد دولت فلسطین
ادعای اسرائیل درباره هدف گرفتن یک سایت حزب‌الله در لبنان
گفتگوی گروسی با پوتین درباره برنامه‌ی هسته‌ای ایران
هشدار هند به آمریکا: محدودیت واردات نفت روسیه در ازای خرید نفت ایران و ونزوئلا
گسترش ناوگان هواپیمایی ترکیه پس از دیدار اردوغان با ترامپ
سئول: کره‌شمالی در «مرحله نهایی» توسعه موشک‌های بردبلند است
دستور ترامپ برای اجرای اعدام در واشنگتن
آخرین اخبار
تظاهرات مردم نیویورک همزنان با سخنرانی نتانیاهو
الاغ دزدی شهرک‌نشینان اسرائیلی از خانه‌های فلسطینیان
حماس: صندلی‌های خالی در صحن سازمان ملل نشان‌دهنده انزوای تل‌آویو بود
استاندارد‌های دوگانه غرب: به رسمیت شناختن فلسطین و مسلح کردن اسرائیل
انتقاد هند از سخنان دبیرکل ناتو درباره روابط دهلی‌نو-مسکو
پاکستان: جنگ غزه یکی از دلخراش‌ترین تراژدی‌های زمانه ما است
خاطرات جواد نصرالله درباره آخرین روز‌های زندگی سید حسن نصرالله
دستور ترامپ برای اجرای اعدام در واشنگتن
آکسیوس: اسرائیل بیش از هر زمان دیگری منزوی شده است
ادعای مجدد نتانیاهو درباره ظرفیت هسته‌ای ایران
روسیه اتهامات غرب را بی‌اساس و پوچ خواند
۴۳ کشته و زخمی در آتش‌سوزی کارخانه پوشاک در مصر
زلنسکی: ناتو از روسیه می‌ترسد
گفتگوی گروسی با پوتین درباره برنامه‌ی هسته‌ای ایران
افزایش شرکت‌های غیرقانونی در اراضی اشغالی
۳۷ کشته و زخمی در پی آتش سوزی و ریزش ساختمان در مصر
روسیه: «تهدید» زلنسکی برای حمله به کرملین «غیرمسئولانه» است
شریف در دیدار با ترامپ خواستار سرمایه‌گذاری آمریکا در پاکستان شد
ادعای اسرائیل درباره هدف گرفتن یک سایت حزب‌الله در لبنان
روسیه: دیدار لاوروف و روبیو «سازنده» بود
اردوغان: با ترامپ در مورد غزه به توافق رسیدم
ادعای استقرار میگ-۲۹ روسی در ایران؛ تقویت بازدارندگی و تعمیق همکاری راهبردی با مسکو
سئول: کره‌شمالی در «مرحله نهایی» توسعه موشک‌های بردبلند است
کمک مالی کشور‌ها به تشکیلات خودگردان برای ایجاد دولت فلسطین
گسترش ناوگان هواپیمایی ترکیه پس از دیدار اردوغان با ترامپ
دادگاهی شدن مدیر سابق اف‌بی‌آی در اوج تشدید کمپین تلافی‌جویانه ترامپ
ترامپ تعرفه‌های جدید آمریکا بر دارو، کامیون و مبلمان را اعمال کرد
هشدار هند به آمریکا: محدودیت واردات نفت روسیه در ازای خرید نفت ایران و ونزوئلا
تیک‌تاک تحت توافق با ترامپ در آمریکا باقی می‌ماند
شلیک اخطار از کره جنوبی به سمت کشتی کره شمالی