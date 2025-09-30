باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهسا حنیفه - یمن، سرزمینی که در یک دهه گذشته زیر بار سنگین محاصره و تجاوز، نه تنها ایستادگی کرده، بلکه به نمادی از مقاومت در برابر بی‌عدالتی‌های جهانی بدل شده است. در حالی که گزارش‌های بین‌المللی، از جمله اظهارات اخیر فرستاده سازمان ملل، تلاش دارند روایتی گزینشی از بحران یمن ارائه دهند، صدای مقاومت این کشور، ریشه‌های واقعی فاجعه انسانی را فریاد می‌زند: محاصره‌ای که قلب اقتصاد و معیشت مردم را نشانه گرفته، حملاتی که زیرساخت‌های حیاتی را نابود کرده، و سیاست‌هایی که به نام صلح، جنگ را تداوم می‌بخشند.

نقاب دیپلماسی، تیغ استعمار

در پیچ‌وخم بحران‌های خاورمیانه، یمن به مثابه سنگی است که در برابر امواج سهمگین تجاوز و محاصره، استوار مانده است. گزارش اخیر هانس گروندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل، که در شورای امنیت ارائه شد، بار دیگر تلاش کرد تا با تمرکز بر مسائل حاشیه‌ای، مانند بازداشت کارمندانی که انصارالله آنها را بخشی از شبکه‌های جاسوسی می‌داند، توجه جهانی را از ریشه‌های اصلی بحران منحرف کند. وزارت خارجه دولت صنعا، با بیانیه‌ای صریح و قاطع، گروندبرگ را به تجاوز از حدود وظایف میانجی‌گری متهم کرد و تأکید نمود که این گزارش، مانند پیشینیان خود، از علل بنیادین وخامت اوضاع انسانی – محاصره‌ای ده‌ساله، حملات مستقیم رژیم صهیونیستی به زیرساخت‌های یمن، و سیاست‌های خصمانه آمریکا – چشم‌پوشی کرده است.

محاصره یمن که از سال ۲۰۱۵ توسط ائتلاف تحت رهبری عربستان و با پشتیبانی لجستیکی و نظامی آمریکا آغاز شد، بیش از ۲۴.۱ میلیون نفر – معادل ۸۰ درصد جمعیت – را در معرض قحطی قرار داده است. این فاجعه، که طبق آمار یونیسف، تاکنون جان بیش از ۳۷۷ هزار نفر را گرفته (۶۰ درصد به دلیل گرسنگی و بیماری)، در گزارش گروندبرگ به حاشیه رانده شده و جای خود را به اتهاماتی علیه انصارالله داده است. این رویکرد، نه‌تنها بی‌طرفی سازمان ملل را زیر سؤال می‌برد، بلکه یادآور الگویی تاریخی است که در آن، قربانیان تجاوز به متهمان بدل می‌شوند تا قدرت‌های بزرگ از پاسخگویی فرار کنند. انصارالله، با تأکید بر صلح عادلانه و آمادگی برای دفاع از میهن، خواستار توقف محاصره و ازسرگیری روند سیاسی شده است. اما این درخواست، در برابر سکوت معنادار شورای امنیت و حمایت‌های پنهان آمریکا از ائتلاف سعودی – که طبق گزارش بلومبرگ در ژوئن ۲۰۲۵، شامل فروش تسلیحات پیشرفته به ارزش ۳.۸ میلیارد دلار است – به دیواری از بی‌تفاوتی برخورد کرده است. این بی‌تفاوتی، پرسشی بنیادین را مطرح می‌کند: آیا میانجی‌گری سازمان ملل در یمن، ابزاری برای صلح است یا پوششی برای تداوم سلطه غرب؟

غزه و یمن: رشته‌های به‌هم‌بافته مقاومت

در حالی که غزه زیر بار سنگین نسل‌کشی به حیاتی برای بقای مقاومت تبدیل شده، یمن با موضعی قاطع، خود را در خط مقدم حمایت از فلسطین قرار داده است. سید عبدالملک الحوثی، رهبر انصارالله، در سخنرانی اخیر خود، با اشاره به جنایت قرن در غزه، هشدار داد که تهدیدات رژیم صهیونیستی، فراتر از فلسطین، کل امت اسلامی را هدف قرار داده است.

او با اشاره به یورش‌های مکرر به مسجدالاقصی و تلاش برای یهودی‌سازی بیت‌المقدس، این اقدامات را بخشی از پروژه‌ای صهیونیستی برای سلطه بر منطقه دانست. این سخنان، نه‌تنها یک موضع سیاسی، بلکه فراخوانی به وحدت اسلامی در برابر تجاوزات خارجی است. انصارالله، با اعمال ممنوعیت دریانوردی برای کشتی‌های مرتبط با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ و باب‌المندب، که بیش از ۶۰ درصد تجارت دریایی این رژیم را مختل کرده، نشان داده که مقاومت یمن، بخشی از یک مبارزه بزرگ‌تر برای عدالت است. این عملیات، که شامل ۲۴ حمله موشکی و پهپادی در هفته اخیر بوده، پاسخی مستقیم به تجاوزات رژیم صهیونیستی و حمایت‌های آمریکا و انگلیس از آن است.

اما این اقدامات، در رسانه‌های غربی، به عنوان تهدید علیه امنیت جهانی معرفی می‌شوند، در حالی که واقعیت، دفاع مشروع یک ملت در برابر اشغالگری و محاصره است. الحوثی، با اشاره به نقش انگلیس در حمایت از طرح‌های صهیونیستی، و همکاری عربستان با این کشور در دریای سرخ، هشدار داد که هرگونه همدستی با رژیم غاصب، نه‌تنها خیانت به آرمان‌های اسلامی، بلکه ننگی تاریخی برای کشور‌های منطقه خواهد بود. این موضع، یادآور این حقیقت است که مقاومت یمن و فلسطین، دو روی یک سکه‌اند: مبارزه‌ای برای کرامت و استقلال در برابر امپریالیسم.

از ونزوئلا تا خاورمیانه: نقشه‌ای واحد

سید عبدالملک الحوثی، در سخنان خود، به نقش آمریکا به عنوان حامی اصلی تجاوزات منطقه‌ای اشاره کرد و با استناد به گزارش سازمان ملل، کاهش ۹۷ درصدی تولید مواد مخدر در افغانستان پس از خروج آمریکا را نشانه‌ای از دخالت این کشور در شبکه‌های قاچاق دانست. این سخنان، نشان می‌دهد که آمریکا در دوران اشغال افغانستان، از تولید مواد مخدر برای تأمین مالی گروه‌های نیابتی استفاده می‌کرد. این الگو، در یمن نیز تکرار شده است؛ تحریم‌های اقتصادی، حملات دریایی و حمایت از ائتلاف سعودی، همگی بخشی از استراتژی آمریکا برای کنترل منابع و تضعیف مقاومت است.

الحوثی همچنین به تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه اردن، از جمله اظهارات نتانیاهو درباره دره اردن، اشاره کرد و آن را تلاشی برای باج‌خواهی از کشور‌های عربی با استفاده از منابع آب و گاز دانست. این تهدیدات که با حمایت ضمنی آمریکا همراه است، نشان‌دهنده هماهنگی استراتژیک میان این دو قدرت برای سلطه بر منطقه است.

آمریکا و رژیم اسرائیل در حال برنامه‌ریزی برای گسترش نفوذ خود در خاورمیانه از طریق کنترل منابع انرژی و مسیر‌های تجاری هستند، و یمن به دلیل موقعیت استراتژیک خود در باب‌المندب، هدف اصلی این طرح است. در این میان، موضع اسپانیا در تحریم محصولات کشاورزی رژیم صهیونیستی، که الحوثی آن را قابل توجه خواند، نقطه‌ای روشن در تاریکی سیاست‌های بین‌المللی است. اما سکوت کشور‌های عربی، به‌ویژه عربستان، که همچنان از کشتی‌های اسرائیلی در دریای سرخ حمایت می‌کند، پرسش‌های جدی درباره وحدت منطقه‌ای مطرح می‌کند. این سکوت، نه‌تنها خیانت به آرمان فلسطین، بلکه نشانه‌ای از ضعف استراتژیک در برابر فشار‌های غرب است.

مقاومت: ابزار دائمی یمن

یمن امروز در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخی خود ایستاده است؛ مقاومتی که نه‌تنها برای بقای خود، بلکه برای دفاع از آرمان‌های بزرگ‌تر – از غزه تا بیت‌المقدس – شکل گرفته، یا تسلیمی که به معنای نابودی هویت و استقلال این ملت است. انصارالله، با تأکید بر جهاد در راه خدا، نشان داده که مسیر مقاومت را برگزیده است.

آینده یمن، به توانایی آن در حفظ استقلال و مقاومت در برابر فشار‌های خارجی بستگی دارد. این آینده، در صورتی روشن‌تر خواهد شد که جهان، به‌ویژه امت اسلامی، صدای عدالت‌خواهی یمن را بشنود و در برابر ظلم، سکوت را بشکند.