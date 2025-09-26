در آستانه پایان دوره آنتونیو گوترش، رهبران چند کشور خواستار شکستن سنت کنونی و انتخاب نخستین دبیرکل زن در تاریخ سازمان ملل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان ملل در تاریخ ۸۰ ساله خود، هرگز زنی را به عنوان دبیر کل خود نداشته است. در نشست جاری مجمع عمومی، با توجه به اینکه «آنتونیو گوترش» دبیر کل سازمان ملل قرار است دوره خود را در پایان سال آینده میلادی به انتها برساند، برخی مقامات بین‌المللی با صدای بلند خواستار تصدی این سمت توسط یک زن شدند.

در همین راستا، آلار کاریس، رئیس جمهور استونی گفت: «زمان آن رسیده است که یک زن به عنوان دبیرکل سازمان ملل متحد انتخاب شود.»

ناتاشا پیرک موسار، رئیس جمهور اسلوونی نیز به این درخواست پیوست و خواستار «تاریخ‌سازی» شد.

دبیرکل بعدی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۶ انتخاب خواهد شد تا دوره خود را از اول ژانویه ۲۰۲۷ آغاز کند. اگرچه این سمت به طور سنتی بین مناطق مختلف می‌چرخد، اما وقتی گوترش، که اهل پرتغال است، در سال ۲۰۱۶ انتخاب شد، قرار بود بعد از او، نوبت اروپای شرقی باشد و در مرحله بعد، آمریکای لاتین قرار دارد. اما برخی از دیپلمات‌ها انتظار دارند نامزد‌هایی از مناطق دیگر نیز انتخاب شوند.

در همین حال، لوئیس ابینادر، رئیس جمهور جمهوری دومینیکن، گفت: «منطقه ما تنوع، ظرفیت و تجربه لازم را دارد تا بتواند صدای رسایی برای صلح، عدالت اقلیمی، حقوق بشر و توسعه پایدار داشته باشد.» رئیس جمهور این کشور اسپانیایی زبان کارائیب گفت: «من کاملاً متقاعد شده‌ام که زمان آن فرا رسیده است که یک زن این سمت را بر عهده بگیرد.»

در ادامه، گابریل بوریک، رئیس جمهور شیلی «میشل باشله» رئیس جمهور سابق کشور خود را برای این سمت توصیه کرد. بوریک در حالی که باشله از میان حضار نظاره‌گر بود، گفت: «مردم من معتقدند که میشل باشله کسی است که می‌تواند بین شمال و جنوب، بین شرق و غرب پل بسازد.» او گفت: «وقت آن رسیده که آمریکای لاتین و کارائیب لحظه خود را داشته باشند» و افزود که این منطقه عاری از جنگ و غنی از سنت دیپلماتیک است.

باشله اولین رئیس دولت زن در شیلی بود و دو بار به عنوان رئیس جمهور این کشور آمریکای جنوبی خدمت کرد. او همچنین وزیر بهداشت و دفاع شیلی بود. باشله همچنین مدیر اجرایی زنان سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بوده است.

با این حال، برخی می‌گویند که رافائل گروسی، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که آرژانتینی است، گفته است که قصد دارد برای این سمت تلاش کند.

منبع: رویترز