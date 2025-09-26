دبیرکل ناتو تاکید کرد که این ائتلاف نمی‌تواند از پسِ سرنگونی پهپاد‌ها با موشک‌های گران‌قیمت برآید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مارک روته، دبیرکل ناتو، اذعان کرده است که غرب نمی‌تواند به مقابله با پهپاد‌های روسی در اوکراین که هر کدام ۲۰۰۰ دلار و موشک‌هایشان ۵۰۰ هزار دلار قیمت دارد، ادامه دهد.

روته در مصاحبه‌ای با تلویزیون بلومبرگ گفت که این ائتلاف به سرعت در حال یادگیری از تجربه اوکراین در برخورد با پهپاد‌های روسی است.

او افزود: «ناتو در هفته‌های آینده استفاده از فناوری‌های جدید را آغاز خواهد کرد، زیرا محدود کردن مقابله با پهپادی که بیش از ۲۰۰۰ دلار قیمت ندارد به موشکی که نیم میلیون دلار قیمت دارد، غیرمنطقی است.»

روته در پاسخ به سوالی در مورد در اختیار داشتن تجهیزات لازم توسط ناتو، پاسخ داد که این اتحاد در حال کار بر روی توسعه فناوری‌های پیشرفته‌ای است که به زودی مستقر خواهند شد و تأکید کرد که این تلاش‌ها با هدف ارائه ابزار‌های پیشرفته برای رهگیری پهپادها، در کنار روش‌های سنتی مقابله با آنها انجام می‌شود.

منبع: آر تی

برچسب ها: دبیرکل ناتو ، تسلیحات غربی
استاندارد‌های دوگانه غرب: به رسمیت شناختن فلسطین و مسلح کردن اسرائیل
رایزنی دبیرکل ناتو با اردوغان درباره جنگ اوکراین
واکنش چین به تهدیدات تحریمی ناتو
