باشگاه خبرنگاران جوان ـ رئیس جمهور اسلامی ایران که به منظور شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، پیش از دیدار با رئیس جمهور عراق با ولیعهد کویت گفتوگو کرده بود.
رئیس جمهور اسلامی ایران صبح چهارشنبه به وقت محلی و در دومین روز از هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جمع رهبران و نمایندگان عالیرتبه کشورهای جهان دیدگاهها و نظرات جمهوری اسلامی ایران را تبیین و سپس دیدارهای او با برخی از همتایان و سران کشورها و شخصیتهای بین المللی آغاز شد.
پزشکیان پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، بلافاصله با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در محل سازمان ملل دیدار و گفتوگو کرد.
رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین روز چهارشنبه به وقت محلی با روسای جمهور سوئیس و فنلاند، رئیس شورای اروپا، نخست وزیر نروژ و نیز برخی از فعالان ضد جنگ در محل اقامت خود دیدار و گفتوگو کرده بود.
دیدار و گفتوگو با «لوئیس آرسه کاتاکورا» رئیس جمهور بولیوی نیز از دیگر برنامههای رئیس جمهور در روز پنجشنبه به وقت محلی در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود که این دیدار در محل اقامت پزشکیان انجام شد.
پزشکیان روز پنجشنبه به وقت محلی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز در محل دفتر او که تمام دیدارهای رسمی دبیرکل برگزار میشود، دیدار کرد و پیش از آغاز گفت وگوها، دفتر یادبود سازمان ملل متحد را در هشتادمین سالگرد این نهاد بین المللی امضا کرد.
منبع: ایرنا