رئیس جمهور در حاشیه هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، با «عبداللطیف جمال رشید» رئیس جمهور عراق دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ رئیس جمهور اسلامی ایران که به منظور شرکت در هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، پیش از دیدار با رئیس جمهور عراق با ولیعهد کویت گفت‌و‌گو کرده بود.

رئیس جمهور اسلامی ایران صبح چهارشنبه به وقت محلی و در دومین روز از هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در جمع رهبران و نمایندگان عالیرتبه کشور‌های جهان دیدگاه‌ها و نظرات جمهوری اسلامی ایران را تبیین و سپس دیدار‌های او با برخی از همتایان و سران کشور‌ها و شخصیت‌های بین المللی آغاز شد.

پزشکیان پس از سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل، بلافاصله با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در محل سازمان ملل دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین روز چهارشنبه به وقت محلی با روسای جمهور سوئیس و فنلاند، رئیس شورای اروپا، نخست وزیر نروژ و نیز برخی از فعالان ضد جنگ در محل اقامت خود دیدار و گفت‌و‌گو کرده بود.

دیدار و گفت‌و‌گو با «لوئیس آرسه کاتاکورا» رئیس جمهور بولیوی نیز از دیگر برنامه‌های رئیس جمهور در روز پنجشنبه به وقت محلی در حاشیه هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل بود که این دیدار در محل اقامت پزشکیان انجام شد.

پزشکیان روز پنجشنبه به وقت محلی با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل نیز در محل دفتر او که تمام دیدار‌های رسمی دبیرکل برگزار می‌شود، دیدار کرد و پیش از آغاز گفت وگوها، دفتر یادبود سازمان ملل متحد را در هشتادمین سالگرد این نهاد بین المللی امضا کرد.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، عراق
خبرهای مرتبط
پزشکیان با رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی دیدار و گفت‌و‌گو کرد
گفت‌وگوی مشروح شبکه NBC آمریکا با رئیس‌جمهور
پزشکیان: کشورهای اسلامی برای مسلمانان امنیت و رفاه ایجاد کنند
گفت‌وگوی مشروح شبکه العربی با رئیس‌جمهور پزشکیان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیام فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به سربازان
گفت‌وگوی شبکه فاکس نیوز با پزشکیان
گفت‌وگوی مشروح شبکه NBC آمریکا با رئیس‌جمهور
لاریجانی: اسنپ‌بک اجرا شود، همکاری با آژانس تعلیق خواهد شد
گفت‌وگوی مشروح شبکه العربی با رئیس‌جمهور پزشکیان
جنگ ۱۲ روزه سطح بازیگری ایران و محور مقاومت در نظام بین‌الملل را ارتقا بخشید
بررسی مناسبات راهبردی ایران و روسیه در حوزه‌های انرژی و اقتصاد
لاریجانی در مراسم سالگرد رهبران شهید حزب الله در بیروت شرکت می‌کند
تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید در اولویت اقدامات دولت است
دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با وزیر انرژی روسیه
آخرین اخبار
آمریکایی‌ها بودند که میز مذاکره را ترک کرده و به جنگ روی آوردند
پزشکیان: کشورهای اسلامی برای مسلمانان امنیت و رفاه ایجاد کنند
گفت‌وگوی مشروح شبکه NBC آمریکا با رئیس‌جمهور
قدردانی وزیر امور خارجه از گروه دوستان مدافع منشور ملل متحد بابت محکومیت تجاوزات علیه ایران
مسئولانه عمل کنید، از دیپلماسی و حقوق بین‌الملل حمایت کنید
لاریجانی در مراسم سالگرد رهبران شهید حزب الله در بیروت شرکت می‌کند
لاریجانی: اسنپ‌بک اجرا شود، همکاری با آژانس تعلیق خواهد شد
پیام فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا به سربازان
گفت‌وگوی مشروح شبکه العربی با رئیس‌جمهور پزشکیان
جنگ ۱۲ روزه سطح بازیگری ایران و محور مقاومت در نظام بین‌الملل را ارتقا بخشید
بررسی مناسبات راهبردی ایران و روسیه در حوزه‌های انرژی و اقتصاد
دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با وزیر انرژی روسیه
گفت‌وگوی شبکه فاکس نیوز با پزشکیان
تامین انرژی مورد نیاز بخش تولید در اولویت اقدامات دولت است
عراقچی: در بازی اسنپ‌بک تروئیکای اروپایی پیروز میدان نخواهند بود
عراقچی: مداخله و دو دهه حضور نظامی آمریکا در افغانستان فقط مصیبت و ناامنی درپی داشته است
احدی از اعضای هیات رسمی ایران حاضر نیست حتی یک سنت در ‎نیویورک خرج کند
عراقچی: اقدام جمعی بین‌المللی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی ضروری است
پزشکیان دفتر یادبود سازمان ملل را امضاء کرد
عراقچی: بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت ضربه‌ای مهلک به دیپلماسی است
پیش‌نویس قطعنامه روسیه و چین آخرین فرصت برای جلوگیری از تشدید تنش‌هاست
بقائی: ادعای سخیف علیه دیپلمات‌های ایران، ماهیت بی‌اخلاق بانیان آن را آشکار می‌کند
اسنپ‌بک، دورویی و نفاق غرب را می‌رساند/ سخنرانی رئیس‌جمهور در سازمان ملل سند حقارت رژیم صهیونیستی بود