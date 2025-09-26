وزیر خارجه عراق در واکنش به تهدید اسرائیل به هدف قرار دادن مقاومت عراق، تاکید کرد این کار تجاوز به خاک عراق است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، اظهارات بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم تروریستی اسرائیل، در مورد عراق را رد و تاکید کرد که «این اظهارات مردود و غیرقابل قبول است» و «حمله به هر عراقی، حمله به تمام عراق است».

حسین در یک کنفرانس مطبوعاتی در نیویورک توضیح داد که عراق تهدیدات رژیم تروریستی اسرائیل که توسط نتانیاهو از تریبون سازمان ملل مطرح شد را قاطعانه رد  و تاکید می‌کند که این اظهارات تجاوز به حاکمیت عراق و مردم آن است.

نتانیاهو در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، گروه‌های مقاومت در عراق را مستقیما تهدید کرد و قول داد که آنها را هدف قرار دهد.

شایان ذکر است که ده‌ها هیات دیپلماتیک با شروع سخنرانی نتانیاهو از سالن خارج شدند. اظهارات او در این برهه حساس منطقه‌ای که امنیت داخلی عراق با تشدید تنش‌های منطقه‌ای تلاقی پیدا کرده است، سوالاتی را در مورد پیام‌های خطاب به بغداد و اهداف رژیم تروریستی اسرائیل ایجاد کرد.

منبع: المیادین

