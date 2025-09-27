بقایی گفت: امروز در صحن مجمع عمومی سازمان ملل، در حالی که نتانیاهو، در برابر صندلی‌های تقریباً خالی، لفاظی‌های فاشیستی خود را تکرار می‌کرد، این تصاویر کودکان بی‌گناه ایرانی بود که نمایندگی «ملت ایران» را بر عهده داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسماعیل بقایی طی پیامی در شبکه (ایکس) نوشت: اینان شاهدانی بودند که چهره‌ی حقیقی جنایتکاری را که با بی‌شرمی تمام به جنایاتش افتخار می‌کند، نزد جهانیان رسوا کردند.

وی در بخش دیگری از این پیام، عنوان کرد: به راستی، چگونه ممکن است یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب در معتبرترین تریبون جهانی بایستد، در چشمان جامعه جهانی خیره شود و کارزار دروغ‌پراکنی و فریب‌کاری خود را برای توجیه نسل‌کشی، تجاوز و جنگ‌افروزی پیش ببرد؟

برچسب ها: اسنپ بک ، وزارت امور خارجه
لاریجانی: اسنپ‌بک اجرا شود، همکاری با آژانس تعلیق خواهد شد
قطعنامه پیشنهادی چین و روسیه برای تعویق تحریم‌ها علیه ایران پذیرفته نشد
عراقچی: در بازی اسنپ‌بک تروئیکای اروپایی پیروز میدان نخواهند بود
