در گزارش باشگاه خبرنگاران جوان بخوانید؛واریز سود سهام عدالت وعدهای که تاکنون محقق نشده است!
باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسماعیل بقایی طی پیامی در شبکه (ایکس) نوشت: اینان شاهدانی بودند که چهرهی حقیقی جنایتکاری را که با بیشرمی تمام به جنایاتش افتخار میکند، نزد جهانیان رسوا کردند.
وی در بخش دیگری از این پیام، عنوان کرد: به راستی، چگونه ممکن است یک جنایتکار جنگی تحت تعقیب در معتبرترین تریبون جهانی بایستد، در چشمان جامعه جهانی خیره شود و کارزار دروغپراکنی و فریبکاری خود را برای توجیه نسلکشی، تجاوز و جنگافروزی پیش ببرد؟