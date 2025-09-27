باشگاه خبرنگاران جوان ؛ سارا بابایی- مردم لرستان سال‌هاست با کمبود تخت‌های بیمارستانی و فرسودگی تجهیزات دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

بیمارانی که به مراکز درمانی خرم‌آباد، دورود یا کوهدشت مراجعه می‌کنند، با واقعیتی روبه‌رو می‌شوند که از نبود امکانات نوین تا ازدحام بیماران در بخش‌ها امتداد دارد.

این وضعیت نه‌تنها کیفیت خدمات درمانی، بلکه امید به بهبود را نیز تحت‌تأثیر قرار داده است.

وعده‌هایی که خاک می‌خورند

چهارده سال از کلنگ‌زنی برخی از پروژه‌های بزرگ بیمارستانی لرستان می‌گذرد. وعده داده شد که این مراکز، پاسخگوی نیازهای فزاینده مردم خواهند بود. اما امروز، ساختمان‌های نیمه‌کاره و راهروهای ناتمام روایتگر تأخیری هستند که ریشه در کمبود منابع مالی و پیچیدگی‌های اجرایی دارد.

جلال‌الدین امیری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان، با صراحت از این عقب‌ماندگی انتقاد کرده است:مردم حق دارند بیمارستان‌هایی در شأن خود داشته باشند و تأخیر در تکمیل این پروژه‌ها نتیجه مستقیم کمبود اعتبارات است.

او تأکید کرده که در جلسات اخیر با پیمانکاران و قرارگاه خاتم، زمان‌بندی‌های مشخصی تعیین شده و ادامه این وضع می‌تواند پروژه‌ها را برای سال‌های بیشتری متوقف نگه دارد.

نیایش خرم‌آباد؛ بیمارستانی با روند کند

مهم‌ترین پروژه نیمه‌تمام لرستان، بیمارستان نیایش خرم‌آباد است. پروژه‌ای که هزینه اولیه آن کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، اما امروز تنها بخش ساختمانی آن بیش از دو هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

به گفته امیری، بخشی از اعتبار از محل اوراق مالی تأمین شده، اما روند اجرا همچنان کند است.

او توضیح داده:اگر فرصت چهار هفته‌ای به پیمانکار داده نمی‌شد، این طرح حتی طی چهار سال آینده هم به نتیجه نمی‌رسید. امیدواریم با تأمین مالی جدید و استقرار دفتر مشاوره و نظارت، بیمارستان سطح سه نیایش تا پایان سال آینده به بهره‌برداری برسد.

طبق برنامه‌ریزی، تحویل موقت ساختمان در نیمه نخست سال آینده خواهد بود و نصب تجهیزات از زمانی آغاز می‌شود که پروژه به ۸۰ درصد پیشرفت برسد.

دورود؛ امید تازه با بیمارستان «گهر»

یکی دیگر از طرح‌های بزرگ درمانی استان، بیمارستان ۲۵۶ تختخوابی «گهر» دورود است که از سال ۱۳۹۷ آغاز شد.

این بیمارستان در زمینی به وسعت ۸.۵ هکتار و در شش طبقه طراحی شده و می‌تواند به یکی از بزرگ‌ترین مراکز درمانی منطقه بدل شود.

اما این پروژه هم بارها به دلیل کمبود اعتبارات متوقف شده است. تاکنون تنها ۳۹ درصد پیشرفت داشته، اما با تزریق اوراق مالی ۱۵۰ میلیارد تومانی و برنامه اختصاص ماهانه ۱۰ میلیارد تومان، چشم‌انداز امیدوارتری پیش روی مردم قرار گرفته است.

امیری دراین‌باره تأکید کرده:بیمارستان گهر صرفاً یک طرح عمرانی نیست، بلکه پاسخی به یک نیاز اساسی مردم است. این مرکز می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی درمانی لرستان را جبران کند.

کوهدشت؛ پروژه‌ای در انتظار اعتبار

پروژه بیمارستانی کوهدشت نیز همانند خرم‌آباد و دورود سال‌هاست در انتظار تکمیل مانده است. برای این طرح‌ها تقاضای یک هزار میلیارد تومان اعتبار ارائه شده که تاکنون حدود ۹۰۰ میلیارد تومان جذب شده است.

طبق توافق جدید، پیمانکاران باید متعهد شوند در برابر هزینه‌کرد ۲۰۰ میلیارد تومان، تنها ۱۰۰ میلیارد تومان دریافت کنند تا روند پروژه‌ها سرعت گیرد و امکان بهره‌برداری تا سال آینده فراهم شود.

بیمارستان صحرایی؛ تمرین بحران یا درمان واقعی؟

در کنار این پروژه‌های نیمه‌تمام، دانشگاه علوم پزشکی لرستان از راه‌اندازی بیمارستان صحرایی در مناطق صعب‌العبور خبر داده است.

امیری در حاشیه بازدید از بیمارستان صحرایی چولهول معمولان گفت:ایجاد بیمارستان صحرایی تمرین مناسبی برای آمادگی در شرایط بحرانی مانند سیل و زمین‌لرزه است و در عین حال گامی در راستای عدالت خدمات سلامت در مناطق کم‌برخوردار محسوب می‌شود

شکاف میان وعده و واقعیت

بحران درمان در لرستان تنها روایت کمبود تخت یا تجهیزات نیست؛ این بحران نمادی از شکاف میان وعده و عمل در حوزه سلامت است.

پروژه‌هایی که با کلنگ‌زنی‌های پرهیاهو آغاز شدند، امروز در پیچ‌وخم اعتبارات نیمه‌جان مانده‌اند.

از یک‌سو بیماران برای تخت خالی سرگردان می‌شوند و از سوی دیگر، میلیاردها تومان برای پروژه‌های ناتمام هزینه شده است. نتیجه، همان است که مردم لرستان هر روز لمس می‌کنند: درمانی فرسوده، انتظارهای طولانی و وعده‌هایی که بارها تکرار شده‌اند.

تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام لرستان از جمله نیایش خرم‌آباد، گهر دورود و رازی کوهدشت نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی فوری برای عدالت درمانی است. هر تأخیر بیشتر، تنها هزینه‌های مالی و انسانی را افزایش خواهد داد.

مردم لرستان حق دارند بیمارستان‌هایی در شأن خود داشته باشند؛ حقی که سال‌هاست در سایه وعده‌ها و اعتبارات ناتمام نادیده گرفته شده است.