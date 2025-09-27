پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس می گوید فشار هواداران باعث می شود که کار هاشمیان و درویش در ادامه بازی ها سخت تر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حمید درخشان پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره اینکه سرخپوشان در ۴ بازی متوالی مساوی کردند و در حسرت برد در تهران به سر میبرند، اظهار کرد: ما چند مشکل داریم که هنوز آن مشکلات برطرف نشده است و متاسفانه همان مشکلات باعث شده که شکل تهاجمی خود را نداشته باشیم. وقتی شما موقعیت کمتر به وجود آورید ، فرصت گل زدن را از دست میدهید. همچنین برخی از بازیکنان پرسپولیس در پستهای تخصصی خود بازی نمیکنند و در بعضی از پستها نیاز به بازیکن رونده داریم که توان هوازی اش بالا باشد که هم به جلو برود و هم به عقب برگردد و بتواند به دفاع و حمله کمک کند و این اشکالات در پرسپولیس هست. این ایرادات در صورتی که برطرف نشود، ما گرفتار میشویم و فرصتی که برای گل زدن داریم را از دست میدهیم و کارمان سخت میشود.
او افزود: یک مقدار پیچیدگی در خط دفاع و کناره ها، کار ما را مختل و سخت کرده است، به خاطر همین تیم نمیتواند آن فشار برای حمله کردن ایجاد کند و چند بازی هست که خلق موقعیتهای ما خیلی کم است و نمیتوانیم موقعیت گلزنی زیادی داشته باشیم و همین موضوع باعث شده که گرفتار شویم و هنوز نتوانستیم این معضل را حل کنیم و خیلی هم در گلزنی موفق نیستیم.
درخشان درباره اینکه عملکرد تیم ملوان برابر تیم پرسپولیس را چطور ارزیابی میکند، گفت: ملوان تیم خوبی است و تمام تلاش این تیم شمالی این بود که یک امتیاز در تهران بگیرد و به هدف خود هم رسید. این تیم خوب و با برنامه دفاع کرد. ما یک مقدار در برنامه ریزی مشکل داریم و نمیتوانیم برنامههای خود را درست انجام بدهیم و گرفتار دوگانگی شدیم و یک مقدار دستپاچه هستیم و نمیتوانیم خوب عمل کنیم و خیلی برنامه ترکیبی مشخصی نمیتوانیم انجام بدهیم به خاطر همین ما در برخی از مواقع گیر میکنیم و موقعیتها را درست ایجاد نمیکنیم. من هیچ وقت به یاد ندارم که پرسپولیس موقعیت کمی داشته باشد و اینها به نظرم اشکالاتی هست که باید حتما مرتفع کنیم تا بتوانیم این ایرادات را رفع کنیم در غیر این صورت ما گرفتار میشویم و این برای ما سخت خواهد شد.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان در خط حمله فقط علی علیپور را دارند، گفت: ما مهاجم کم داریم و علاوه بر این، توپ کم به مهاجم خود میدهیم و هم سازمان و تشکیلاتی که خط هافبک ما بتواند با خط حمله هماهنگ شود را نداریم و گرفتار این معضل شدیم و این اشکال در تیم ما به وجود آمده است که در رساندن توپ به خط حمله گیر افتادیم و نمیتوانیم به درستی توپ را به مهاجم برسانیم و این خودش معضلی شده است. ما داریم با تک فوروارد بازی میکنیم. البته عالیشاه در جای خودش نیست و متمایل به کنارهها هست و در آنجا بهتر بازی میکند به خاطر همین علیپور در خط حمله تک و تنها است و همین موضوع کار را برای پرسپولیس سخت کرده است. من فکر میکنم سرخپوشان باید با ۲ فوروارد بازی کنند که بتوانیم موقعیت زیادی گیر بیاورند و گل بزنند.
او افزود: من تعجب میکنم که مدیران پرسپولیس وقتی دورسون را از دست دادند، با خود فکر نکردند که مهاجم بخرند. خدای نکرده علیپور مصدوم و یا محروم شد، تکلیف خط حمله پرسپولیس چه میشود؟ من فکر میکنم ما تیم خود را بد بستیم و متاسفانه اکنون داریم چوب بد بستن تیم و کمبود بازیکن در پست تخصصی را میخوریم و بزرگترین ضربه را به ما وارد میکند. برایم عجیب است که چرا مدیران پرسپولیس تمهیداتی برای پست مهاجم در نظر نگرفتند و هیچ کس فکر نکرد که چه بازیکنانی باید تیم پرسپولیس خریداری کند.
درخشان درباره اینکه سرخپوشان دارند یک دفاع چپ خریداری میکنند، گفت: آیا آن بازیکن کیفیت چندانی دارد که داریم او را میخریم؟ بازیکنی که بیرون مانده است، ما به سراغش رفتیم. فکر میکنم این بازیکن پارسال به خاطر مصدومیت بازی نمیکرده است. این بازیکن چطور میتواند به پرسپولیس کمک کند و ما دنبال چه چیزی میگردیم و چه امتیازی این بازیکن دارد که بتواند به ما کمک کند؟ به نظرم داریم انتخاب بدی را انجام میدهیم. در هر صورت این انتخاب قابل قبول نیست و سخت است.
او درباره اینکه هواداران شعارهایی علیه درویش و هاشمیان دادند و خواستار اخراج این ۲ نفر شدند، گفت: در هر صورت این تصمیماتی بوده که کادر مدیریتی در نظر گرفته و باید چارهای بیندیشد. هواداران صبر زیادی ندارند که بخواهند تحمل کنند.
پیشکسوت پرسپولیس درباره اینکه اکنون تغییر و تحولات در کادر فنی سرخپوشان را درست میداند یا نه! گفت: به نظرم با این فشاری که هواداران میآورند کار برای درویش و هاشمیان سخت میشود. اگر تمهیداتی در نظر گرفته نشود و تغییراتی در نوع بازی کردن ایجاد نشود به طور حتم هواداران صبرشان لبریز خواهد شد و آنها خیلی تحمل نخواهد کرد. ما خیلی امتیاز داریم از دست میدهیم و برای ادامه بازیها کار سخت میشود.
او درباره اینکه بازی بعدی با تیم گل گهر سیرجان را چطور ارزیابی میکند، گفت: گل گهر تیم خوبی است و کار سختی جلوی این تیم داریم و بازیکنان پرسپولیس در این بازی دیگر جایی برای اشتباه کردن و از دست دادن موقعیتهای گلزنی ندارند.
او درباره اینکه به نظرش باید هاشمیان از پرسپولیس کنار برود یا نه! گفت: به نظرم یکی، ۲ بازی دیگر به هاشمیان فرصت بدهند تا بتواند اشکالات را برطرف کند و اگر نتواند در این ۲ بازی تمهیدات لازم برای نتیجه گرفتن تیمش در نظر بگیرد در آن صورت کار برای ادامه فعالیتش در پرسپولیس سخت خواهد شد.
درخشان درباره اینکه پرسپولیس با این شرایط میتواند به موفقیت برسد، گفت: اگر پرسپولیس نتواند شرایط را تغییر بدهد امیدی به این تیم نیست، اما اگر بتواند وضعیت خود را تغییر بدهد، مطمئنا روزهای خوبی خواهد داشت. به هر حال تغییرات به خصوص از لحاظ فنی لازم است در سرخپوشان انجام شود.