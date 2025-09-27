پیشکسوت پرسپولیس می گوید که هاشمیان شناخت خوبی از فوتبال ایران ندارد و باید تا هفته نهم به او فرصت بدهند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فرشاد پیوس پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس اظهار کرد: بازیکنان باید بدانند در چه تیمی بازی می کنند. همچنین در برخی از بازیکنان پرسپولیس عرق و تعصب نمیبینم و فقط به دنبال پول هستند و این اصلا خوب نیست و بعدها خودشان لطمه میبینند. هر کسی به پرسپولیس میآید، باید از آمدن به این تیم لذت ببرد نه اینکه به خاطر پول بیاید. هر چقدر بازیکنان پرسپولیس میگیرند نوش جانشان باشد، اما وقتی به زمین مسابقه میآیند باید خوب بازی کنند و دل هواداران را شاد کنند.
پیوس بیان کرد: فکر میکنم پارسال پرسپولیس با یک امتیاز کمتر نتوانست سهمیه آسیایی را بگیرد. تیمی که میخواهد قهرمان شود، باید نیمکت خوبی داشته باشد. رفاقت و صمیمیت باعث شده بود که تیمهای پرسپولیس و استقلال در سالهای گذشته زیاد قهرمان میشدند و سرمربی تیم باید کاریزما داشته باشد و این خیلی مهم است. علی پروین در گذشته میگفت که کمیته فنی کشک است، اما الان باید کمیته فنی باشد و ۴ نفر در مورد عملکرد بازیکنان و سرمربی نظر بدهند.
پیشکسوت پرسپولیس تصریح کرد: مشکلی که در پرسپولیس هست به خاطر تضادی که بین فلسفه و استراتژی وجود دارد. پرسپولیس هنوز به آمادگی مدنظر هاشمیان نرسیده و بازیکنان با هم هماهنگ نشدند. همه ما انتظار داریم که تیم ما بالای جدول باشد و قهرمان شود. فلسفه هاشمیان همانند فلسفه پپ گواردیولا هست و میبینیم که پرسپولیس هم بازی مالکانه را خوب انجام میدهد. تیم "پپ گواردیولا" تو عرض خوب کار میکند و پرسپولیس در طول کار میکند و توپ را از دفاع به هافبک و بعد به حمله میدهد و این باعث میشود که درصد مالکیت بیشتر شود. البته هاشمیان بعضی از مواقع هم از طرز فکر مورینیو هم استفاده میکند و از ضد حمله بهره میبرد. همچنین هاشمیان نظم آلمانی هم دارد و سعی میکند که نگذارد فول بکها یا دفاعهای چپ و راست پرسپولیس زیاد نفوذ کنند به خاطر همین در پرسپولیس فاصله زیادی بین دفاع و حمله وجود دارد. سهیل صحرایی دفاع وسط است که دفاع راست بازی میکند و یا پست احمدزاده، دفاع چپ نیست و وینگر هست و یا خدابنده لو هافبک راست نیست. عالیشاه باید شناور بازی کند، اما هاشمیان هنوز به ثبات در ارنج خود نرسیده است و نمیگذارد که احمد زاده و صحرایی در دفاع چپ و راست حمله کنند.
او ادامه داد: این نمره منفی برای کادر فنی پرسپولیس است. هاشمیان بیان کرده که من هر بازیکنی را میخواستم، مدیریت باشگاه گرفته است و بازیکنانی که دارم عالی هستند و میخواهم دفاع چپ بگیرم. به نظرم این ضعف هاشمیان است.
پیوس بیان کرد: مصدومیت از ناحیه همسترینگ و عضلانی در پرسپولیس زیاد است و یکی از دلایلش شب زنده داری بازیکنان به خصوص خارجیها هست. بیفوما و اورونوف عضله پایشان میگیرند، چون شب زنده داری میکنند. آقای هاشمیان! چرا میگویید که من مهاجم نمیخواهم و به دورسون ۴۰۰ هزار دلار دادند و رفت. من با دورسون موافق نبودم، اما او میتوانست یک ربع آخری به زمین مسابقه بیاید و گل بزند. مهاجم سرزن در پرسپولیس نداریم و علی علیپور همیشه از محوطه جریمه دور است و ۳ گل بیرون از محوطه زده است. فوروارد باید در منطقه ۱۸ قدم باشد. ما شوت کم میزنیم و کارهای ترکیبی و ارسالهای خوبی نداریم.
پیشکسوت پرسپولیس گفت: همچنان منتقد هاشمیان هستم و پرسپولیس نتایج خوبی نگرفته است. وقتی تیمی مقابل پرسپولیس عقب نشینی میکند، سرمربی سرخپوشان باید پلن به پلن برنامه داشته باشد، اما چیزی از هاشمیان نمیبینم. به نظرم دستیاران هاشمیان باید به او کمک کنند. شاید هاشمیان از کریم باقری و امیر حسین پیروانی کمتر کمک میگیرد و مربی خارجی آوردند و کلی پول به او دادند، اما به نظرم اگر سید جلال حسینی در کنار هاشمیان بود بهتر میتوانست به این سرمربی کمک کند.
او درباره اینکه به نظرش مدیریت یا کادر فنی پرسپولیس مقصر نتایج اخیر هستند، گفت: به نظرم هر ۲ مقصر هستند، چون مکمل یکدیگر هستند. اعضای هیئت مدیره بالا نشستند و نمیدانند چه اتفاقی در پرسپولیس میافتد و خودشان صد تا کار دارند. هواداران حق دارند که اعتراض میکنند، چون آنها فوتبال زیبا میخواهند و بازیکنان با جان و دل کار کنند. بزرگ تر از علی پروین ومرحوم دهداری در فوتبال نداریم، اما ما دیدیم که دهداری را با برف زدند و حتی هواداران به پروین شعار "حیا کن رها کن" سر دادند. امیدوارم وضعیت پرسپولیس بهتر شود. اگر من انتقادی از هاشمیان و کادر فنی پرسپولیس میکنم، چون این تیم را دوست دارم و منفعتی هم نمیبرم.
او افزود: هواداران، فوتبال را از من فرشاد پیوس بهتر میفهمند و خیلی خوب تیم را آنالیز میکنند. تیم پرسپولیس خوب بازی نمیکند و نتیجه هم نمیگیرد. من به هواداران حق میدهم، اما به آنها توصیه میکنم صبورتر باشند و ۲، ۳ هفته دیگر به هاشمیان مهلت بدهند. هاشمیان شناخت کافی از فوتبال ایران ندارد و تا هفته نهم باید به او فرصت بدهیم، اما باید با توجه به شرایط بازیها امتیازات را بگیرد. آقای هاشمیان! شما جواب به من بدهید که چرا دفاع چپ دارید میگیرید؟ میلاد محمدی یک تیم هست وبهترین دفاع چپ ایران است. به نظرم روحیه و انگیزه به محمدی بدهند تا او بتواند در دفاع چپ خوب بازی کند.