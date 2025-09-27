باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - جمشید حمیدی کارشناس والیبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست تیم ملی والیبال ایران برابر تیم ملی والیبال جمهوری چک در مسابقات جهانی والیبال اظهار کرد: جمهوری چک تیمی هست که جزو پیشگامان والیبال دنیا محسوب می‌شود. زمانی که کشور‌های چک و اسلواکی از هم جدا نشده بودند همانند بلغارستان و شوروی سابق ۳ کشور قدرت‌های اول دنیا در والیبال بودند. بعد از اینکه جدایی بلوک شرق پیش آمد، اسلواکی خیلی تلاش کرد که خودش را به والیبال برسد که این اتفاق رخ نداد.

جمهوری چک والیبال را جدی گرفته است

او افزود: کشور جمهوری چک خیلی والیبال را جدی گرفت و والیبال پایه شان عالی است. همه کسانی که والیبال ایران و جمهوری چک را تماشا کردند، به نظرم به جایی که از روی تور لذت برده باشند، از داخل میدان تیم والیبال جمهوری چک لذت بردند و همه بازیکنان چک سرجایشان بودند و حرکاتشان درست بود. گاردی که بازیکنان جمهوری چک برای گرفتن توپ در جا‌های مختلف مختلف می‌گرفتند، خیلی قشنگ بود و واسینا و ایندرا در تور خیلی خوب کار کردند.

تیم ملی والیبال یک لیدر در زمین مسابقه ندارد

کارشناس والیبال درباره اشتباهات پرتعداد بازیکنان برابر تیم جمهوری چک را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: ما در داخل زمین یک لیدر که بتواند تیم را زمانی که از هم پاشیده می‌شود، نداریم. البته با وجود اینکه کادر فنی خیلی به سرمربی والیبال کمک می‌کند، اما همه زحمات و کار‌ها به دوش پیاتزا افتاده بود. اما پیاتزا نمی‌تواند داخل زمین بازی کند و ما یک لیدر باتجربه در درون زمین نداریم. من به عنوان یک کارشناس والیبال، بازیکنان خود را خیلی تحسین می‌کنم، اما نباید به فکر بازی نمایشی باشند. زمانی که در ست سوم و چهارم بازیکن چپ دست جمهوری چک مثل ایندرا همه توپ‌ها را زد و توپ‌هایی که به سر دفاع می‌خورد را کسی نبود تا جمع می‌کرد. بازیکنان ما برای دفاع در برابر مهاجم باید کار‌های کشویی انجام بدهند آن طور که بازیکنان جمهوری چک انجام دادند. ما یک مقدار نواقص فنی داریم.

والیبال کشورمان بعد از فترت ۲، ۳ ساله راهش را پیدا کرده است

حمیدی درباره اینکه آینده والیبال را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: من تردیدی ندارم والیبال ایران با بازیکنانی که پرورش پیدا کردند، آینده خوبی دارد. والیبال ما بعد از یک فترت و توقف ۲، ۳ ساله راهش را پیدا کرده است و جوانان خیلی خوبی داریم، اما این جوانان نباید پشت گود بمانند و زمانی که ۲۷، ۲۸ ساله شدند به داخل زمین مسابقه بیایند. بازیکن ۲۱، ۲۲ ساله باید در ترکیب تیم ملی والیبال باشد. در تیم ملی جوانان والیبال که قهرمان جهان شده است، ۳، ۴ بازیکن خوب داریم و در تیم نوجوانان هم نیما باطنی و چند بازیکن دیگر داریم و هیچ کشوری به اندازه ما استعداد و پشتوانه در والیبال ندارد و این نعمت خدادادی است. کشور ایران استعداد زیادی دارد و اگر برنامه داشته باشیم، می‌توانیم از بازیکنان مستعد استفاده کنیم.

نتایج تیم ملی والیبال امید بخش است، اما ایده آل نیست

کارشناس والیبال درباره اینکه عملکرد تیم ملی والیبال را در مسابقات جهانی چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: من همیشه دلم می‌خواهد که ما قهرمان شویم و یا رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوریم، اما ما باید واقع بین باشیم و شناخت از مسابقات جهانی والیبال به ما حکم می‌کند که منطقی برخورد کنیم. با وجود اینکه تیم ملی والیبال ما تا اینجا تزلزل داشته، اما اینکه تا اینجا بالا آمده خوب بوده است. من به شخصه خیلی انتظار نداشتم، اما می‌دانستم ایران جزو ۸ تیم برتر جهان می‌شود و با توجه به اینکه در گروه آسانی افتادیم. در مجموع نتایج تیم ملی والیبال امید بخش است، اما ایده آل نیست و باید برای آینده بیشتر فکر کنیم. البته من نمی‌دانم دست فدراسیون والیبال چقدر باز است، اما اعتقاد دارم حفظ پیاتزا و یا مربیان بالاتر از پیاتزا را بیاوریم با جوانانی که داریم ما می‌توانیم جزو ۴ تیم برتر دنیا باشیم.

حفظ پیاتزا در والیبال خیلی خوب است

او درباره اینکه عملکرد پیاتزا را در تیم ملی والیبال ایران چطور ارزیابی می‌کند، گفت: پیاتزا خوب بوده است و اگر بتوانیم او را حفظ کنیم خیلی خوب است. پیاتزا بهترین مربی دنیا و حتی ایتالیا هم نیست، اما از مربیان خوب ایتالیا است. مربیان خوبی در ایتالیا هستند و بیشتر تیم‌ها در مسابقات جهانی از مربیان ایتالیایی استفاده می‌کنند و ما باید به مربی ایتالیایی زمان بدهیم و امکانات در اختیارش بگذاریم تا به موفقیت برسد.

حمیدی گفت: من فکر می‌کنم آنها به خوبی بازی ما با فیلیپین را دیده بودند و می‌دانستند که وقتی توپ‌ها را به صورت اوریب بین دفاع وسط و دفاع کناری بزنند موفق می‌شوند که همین اتفاق هم افتاد. دفاع‌های وسط ما حریفان مستقیم خود را بد دفاع نمی‌کنند، اما وقتی می‌خواهند به دفاع کناری وصل بشوند کارشان ایراد دارد. آنها باید مثل از موسوی یاد بگیرند که چطور به دفاع کناری وصل شوند.