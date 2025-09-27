وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از افتتاح چندین طرح با اعتبار بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - سید ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در بدو ورود به خراسان جنوبی در فرودگاه بینالمللی شهید کاوه بیرجند در مورد سفرش به خبرنگاران گفت: توسعه زیرساختهای ارتباطی نقش کلیدی در پیشرفت اقتصادی استان و گسترش اقتصاد دیجیتال دارد.
او افزود: در جریان این سفر ۶۱ طرح ارتباطی با سرمایهگذاری بیش از ۴۹۰ میلیارد تومان در استان به بهرهبرداری میرسد.
به گفته هاشمی هماکنون ۷۵ درصد روستاهای خراسان جنوبی تحت پوشش اینترنت با کیفیت مناسب قرار دارند و با اجرای برنامههای پیشبینیشده، این پوشش توسعه خواهد یافت.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: آنچه در دولت چهاردهم دنبال میشود صرفاً فراهم کردن ارتباط نیست، بلکه هدف امکان استفاده مردم از خدمات متنوعی همچون آموزش، دولت الکترونیک و خدمات درمانی بر بستر اینترنت میباشد.
او با قدردانی از حمایتها و پیگیریهای استاندار خراسان جنوبی اظهار امیدواری کرد با افتتاح طرحهای جدید و تلاش مشترک همکاران وزارت ارتباطات در مرکز و استان، به زودی خبرهای خوبی از رشد و توسعه حوزه ارتباطات و اقتصاد دیجیتال در خراسان جنوبی اعلام شود.