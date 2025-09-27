باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - محمدی سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه گفت: همزمان با سراسر کشور عملیات میدانی طرح سرشماری زنبورستان‌ها در شهرستان از مورخ ۵ مهر آغاز می شود و تا ۱۷ مهر ادامه دارد.

او هدف از اجرای این طرح را احصای اطلاعات و آمار تولیدات بخش زنبورداری عنوان کرد و افزود: این عملیات با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی با بازدید و جمع آوری اطلاعات و ثبت در سامانه جامع پهنه بندی کشاورزی انجام می‌شود.

محمدی تصریح کرد: ارائه هر گونه خدمات به زنبورداران در طی سال منوط به شرکت در سرشماری و ثبت اطلاعات در این بازه زمانی می‌باشد.

به گفته سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه با توجه به اینکه در این مدت کوچ زنبورستان‌ها ممنوع است، از تمامی پرورش دهندگان زنبور عسل درخواست کرد ضمن همکاری با کارشناسان، در صورت عدم شرکت در سرشماری پارسال، جهت تکمیل فرم خوداظهاری به مدیریت جهاد کشاورزی و یا مراکز جهاد کشاورزی مود و درح مراجعه کنند.