باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته هفتم لالیگا اسپانیا امروز از ساعت ۱۷:۴۵ به وقت تهران تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در ورزشگاه خانگی اش متروپولیتانو میزبان همشهری خود رئال مادرید است.
اتلتیکو مادرید با دیگو سیمئونه از ۶ بازی گذشته در لالیگا ۲ برد، ۳ تساوی و یک شکست به دست آورده است تا با ۹ امتیاز در رده هشتم لالیگا قرار داشته باشد. شاگردان سیمئونه در فصل جاری عملکرد پرنوسانی داشتهاند و به همین دلیل نیاز دارند تا با پیروزی در دربی مادرید مقداری وضعیت خود را در جدول سروسامان داده تا از کورس قهرمانی بیش از این عقب نمانند.
در سوی دیگر رئال مادرید با ژابی آلونسو هر ۶ بازی قبلی خود در لالیگا را با پیروزی پشت سر گذاشته است و با ۱۸ امتیاز در صدر جدول قرار دارد. بارسلونا رقیب دیرینه کهکشانیها با ۱۶ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و امیدوار است که شاگردان ژابی آلونسو در بازی پیش رو امتیاز از دست بدهند.
رئالیها در ۶ بازی گذشته ۱۴ بار دروازه حریفانشان را باز کردهاند و فقط ۳ بار دروازه خود را باز شده دیدهاند تا مشخص شود آلونسو خط دفاعی مستحکمی را ساخته است.
در تاریخ رقابتهای مختلف اتلتیکو مادرید و رئال مادرید تاکنون ۲۴۰ بار به مصاف هم رفتهاند که سهم رئال مادرید ۱۲۳ و سهم اتلتیکو مادرید ۵۹ پیروزی بوده است. ۵۸ بازی نیز با تساوی به پایان رسیده است، همچنین در ۱۷۶ بار رویارویی ۲ تیم در لالیگا رئالیها ۹۱ و اتلتیکو مادرید ۴۱ پیروزی به دست آوردهاند. ۴۴ بازی نیز مساوی شده است.
اتلتیکو مادرید در ۸ بازی خانگی آخر خود مقابل رئال مادرید تنها یکبار در وقتهای قانونی شکست خورده است که به بازی رفت لالیگا در فصل ۲۳-۲۰۲۲ بازمیگردد.
بدترین رکورد باختهای خانگی متوالی اتلتیکو مادرید مقابل یک تیم، در دربی به ثبت رسید. آنها حد فاصل سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، ۷ بازی پیاپی در زمین خودشان به رئال باختند.
کریستیانو رونالدو با ۲۲ گل و آلفردو دی استفانو اسطوره رئال مادرید با ۱۵ گل بهترین گلزنان دربی شهر مادرید هستند.