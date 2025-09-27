اتلتیکو مادرید در هفته هفتم لالیگا اسپانیا امروز به مصاف رقیب دیرینه خود رئال مادرید می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته هفتم لالیگا اسپانیا امروز از ساعت ۱۷:۴۵ به وقت تهران تیم فوتبال اتلتیکو مادرید در ورزشگاه خانگی اش متروپولیتانو میزبان همشهری خود رئال مادرید است.

اتلتیکو مادرید با دیگو سیمئونه  از ۶ بازی گذشته در لالیگا ۲ برد، ۳ تساوی و یک شکست به دست آورده است تا با ۹ امتیاز در رده هشتم لالیگا قرار داشته باشد. شاگردان سیمئونه در فصل جاری عملکرد پرنوسانی داشته‌اند و به همین دلیل نیاز دارند تا با پیروزی در دربی مادرید مقداری وضعیت خود را در جدول سروسامان داده تا از کورس قهرمانی بیش از این عقب نمانند.

در سوی دیگر رئال مادرید با ژابی آلونسو هر ۶ بازی قبلی خود در لالیگا را با پیروزی پشت سر گذاشته است و با ۱۸ امتیاز در صدر جدول قرار دارد. بارسلونا رقیب دیرینه کهکشانی‌ها با ۱۶ امتیاز در رده دوم جدول قرار دارد و امیدوار است که شاگردان ژابی آلونسو در بازی پیش رو امتیاز از دست بدهند.

رئالی‌ها در ۶ بازی گذشته ۱۴ بار دروازه حریفانشان را باز کرده‌اند و فقط ۳ بار دروازه خود را باز شده دیده‌اند تا مشخص شود آلونسو خط دفاعی مستحکمی را ساخته است.

در تاریخ رقابت‌های مختلف اتلتیکو مادرید و رئال مادرید تاکنون ۲۴۰ بار به مصاف هم رفته‌اند که سهم رئال مادرید ۱۲۳ و سهم اتلتیکو مادرید ۵۹ پیروزی بوده است. ۵۸ بازی نیز با تساوی به پایان رسیده است، همچنین در ۱۷۶ بار رویارویی ۲ تیم در لالیگا رئالی‌ها ۹۱ و اتلتیکو مادرید ۴۱ پیروزی به دست آورده‌اند. ۴۴ بازی نیز مساوی شده است.

اتلتیکو مادرید در ۸ بازی خانگی آخر خود مقابل رئال مادرید تنها یک‌بار در وقت‌های قانونی شکست خورده است که به بازی رفت لالیگا در فصل ۲۳-۲۰۲۲ بازمی‌گردد.

بدترین رکورد باخت‌های خانگی متوالی اتلتیکو مادرید مقابل یک تیم، در دربی به ثبت رسید. آنها حد فاصل سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، ۷ بازی پیاپی در زمین خودشان به رئال باختند.

کریستیانو رونالدو با ۲۲ گل و  آلفردو دی استفانو اسطوره رئال مادرید با ۱۵ گل بهترین گلزنان دربی شهر مادرید هستند.

برچسب ها: لالیگا اسپانیا ، اتلتیکو مادرید ، رئال مادرید ، دیگو سیمئونه
خبرهای مرتبط
سقوط آزاد وینیسیوس؛ تلاش ۱۰ برابری به نتیجه نرسید
فلیک به رکورد ۵۰ برد در بارسا رسید
ام‌باپه رکورد زیدان را زد!
لالیگای اسپانیا؛
لوانته ۱ - ۴ رئال مادرید/ ششمین برد پیاپی در هفته ششم
لالیگای اسپانیا؛
رئال اویدو ۱ - ۳ بارسلونا/ کامبک شاگردان فلیک مقابل تیم تازه وارد+ فیلم
تبریک یک رئالی به یامال!
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
مظلوم‌ترین ستاره؛ تنها خرید موفق پرسپولیس
اسطوره فوتسال هدایت استقلال را بر عهده می‌گیرد
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
واکنش کریستیانو رونالدو به قهرمانی در لیگ عربستان
پیوس: به هاشمیان تا هفته نهم فرصت بدهند/ پرسپولیس دفاع چپ خارجی نمی‌خواهد
نگاه فیفا به تیم ملی ایران؛ سلطان آسیا در جستجوی تاریخی‌ترین موفقیت
مکمل‌های ورزشی در ایران؛ از چالش‌های قانونی تا فرصت‌های جهانی
پایان کار نمایندگان ایران در مسابقات گلف «کداح توریزم» مالزی
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد
آخرین اخبار
مورینیو مشتری بنزما
رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران جنایات رژیم صهیونیستی را در مجمع عمومی IPC محکوم کرد
نقطه روشن استقلال؛ هماهنگی احمدی و اندونگ
جدایی ولاهوویچ از یووه قطعی شد
پیاتزا و والیبالیست‌ها سوپرمن نیستند!
مالک خیبر: دخالت در کار فنی؟ شان من این حرف‌ها نیست
اسبقیان: موضوع سفر بدون مجوز تیم زورخانه‌ای را پیگیری می‌کنیم
تیمداری استقلال و پرسپولیس در کشتی
پیمان حدادی: ساختار باشگاه در حال تغییر است / رئیس هیات مدیره نمی‌تواند مسوولیت اجرایی داشته باشد
قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛ بلغار‌های جوان فینالیست شدند
علی نژاد: در ترویج ورزش زورخانه‌ای کم‌کاری کردیم/ اسبقیان: یک اعزام غیرقانونی انجام شد
با حضور رئیس کمیته ملی المپیک مصوب شد؛ شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
رد پیشنهاد ازبکستان و قزاقستان از سوی کاناوارو
«ملیکا میرحسینی» مسافر مسابقات جهانی چین شد
رد درخواست غیر معقول هندی ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا
مذاکرات پرسپولیس و جمال لوئیس در بن بست
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد
کناره‌گیری سرمربی کشتی روسیه بعد از ۲۰ سال
باران چشمه رییس فدراسیون زورخانه‌ای شد
موسوی مربی تیم بوکس فلایت‌من چین شد
تعلیق کمیته‌های ملی پارالمپیک روسیه و بلاروس برداشته شد
اسطوره فوتسال هدایت استقلال را بر عهده می‌گیرد
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
بازیکن ازبکستانی استقلال به لیگ قهرمانان آسیا رسید
برتری آماری بی‌ثمر استقلال مقابل شمس آذر
مظفر: تاوان عملکردمان در جام ملت‌های آسیا را می‌دهیم/ فوتسال ایران جزو قدرت‌های جهان است
کویت میزبان سوپرجام فرانسه
کین بهتر از رونالدو و هالند
نگاه فیفا به تیم ملی ایران؛ سلطان آسیا در جستجوی تاریخی‌ترین موفقیت