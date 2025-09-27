برخورد ۲ خودرو در محور مرودشت - کوه سبز ۳ کشته و ۲ مصدوم برجای گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - مسعود عابد رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس اظهار کرد: با اعلام گزارش برخورد ۲ دستگاه خودرو سواری پراید و پژو پارس در محور مواصلاتی شهرستان مرودشت پس از پتروشیمی به سمت کوه سبز، نیرو‌های اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: در این تصادف، ۳ نفر به علت شدت حادثه و جراحات وارده، در لحظه جان خود را از دست دادند.

عابد تصریح کرد: همچنین ۲ نفر مصدوم شدند که یک نفر در محل درمان و یک مصدوم نیز برای ادامه درمان به بیمارستان شهید مطهری مرودشت منتقل شد.

برچسب ها: حادثه ، تصادف
