باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به تسهیلات اخیر ایجاد شده برای هموطنان عزیز جهت مسافرت به کشور تونس به‌ویژه لغو روداید گردشگری و همچنین برقراری پرواز‌های مستقیم بین دو کشور و افزایش سفر هم میهنان گرامی به تونس و بروز مشکلات برای برخی از مسافرین به‌ویژه در زمینه ارز همراه آنان، سفارت کشورمان در تونس با انتشار اطلاعیه‌ای، قوانین و مقررات مربوط به ارز همراه مسافر در زمان ورود به این کشور، خروج از آن و ترانزیت به کشور ثالث را تشریح کرد.

سفارت کشورمان در تونس در این اطلاعیه همچنین به هموطنان عزیز توصیه کرده است قبل از سفر به تونس با مراجعه به تارنمای گمرکات تونس از جدیدترین قوانین و مقررات مربوط به ارز همراه مسافر در این کشور مطلع شوند.

متن این اطلاعیه را در اینجا بخوانید.

میرمسعود حسینیان سفیر کشورمان در تونس در بخشی از گفت‌وگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان که در ۲۷ شهريور ۱۴۰۴ منتشر شد درباره لغو روادید بین ایران و تونس اعلام کرد: ایران و تونس لغو روادید ۱۵ روزه را انجام دادند و اتباع دو کشور می‌توانند از کشورهای یکدیگر بازدید کنند البته فعلا پرواز مستقیم وجود ندارد گرچه به‌صورت چارتری پروازهایی وجود دارد و الان یک ماه است که در روزهای یکشنبه و چهارشنبه دو پرواز از تهران به تونس می‌آید و فکر می‌کنم که تا الان در حدود ۱۲ سفر انجام شده باشد. اگر به‌طور متوسط مسافران هر پرواز را صد نفر در نظر بگیریم شاید حدود هزار نفر از ایران در این مدت از تونس بازدید کردند البته احتمال قطع پرواز چارتر بعد از تابستان و کاهش تعداد جهانگردان وجود دارد، اما با خطوط هوایی ایران صحبت شده و تبادلات اطلاعاتی بین خطوط هوایی انجام شده که اگر خدا بخواهد پرواز مستقیم به‌طور مستمر انجام شود.