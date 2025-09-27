سفارت کشورمان در تونس درباره قوانین و مقررات مربوط به ارز همراه مسافر در این کشور اطلاعیه‌ای صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به تسهیلات اخیر ایجاد شده برای هموطنان عزیز جهت مسافرت به کشور تونس به‌ویژه لغو روداید گردشگری و همچنین برقراری پرواز‌های مستقیم بین دو کشور و افزایش سفر هم میهنان گرامی به تونس و بروز مشکلات برای برخی از مسافرین به‌ویژه در زمینه ارز همراه آنان، سفارت کشورمان در تونس با انتشار اطلاعیه‌ای، قوانین و مقررات مربوط به ارز همراه مسافر در زمان ورود به این کشور، خروج از آن و ترانزیت به کشور ثالث را تشریح کرد.

سفارت کشورمان در تونس در این اطلاعیه همچنین به هموطنان عزیز توصیه کرده است قبل از سفر به تونس با مراجعه به تارنمای گمرکات تونس از جدیدترین قوانین و مقررات مربوط به ارز همراه مسافر در این کشور مطلع شوند.

متن این اطلاعیه را در  اینجا بخوانید.

میرمسعود حسینیان سفیر کشورمان در تونس در بخشی از گفت‌وگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان که در ۲۷ شهريور ۱۴۰۴ منتشر شد درباره لغو روادید بین ایران و تونس اعلام کرد: ایران و تونس لغو روادید ۱۵ روزه را انجام دادند و اتباع دو کشور می‌توانند از کشورهای یکدیگر بازدید کنند البته فعلا پرواز مستقیم وجود ندارد گرچه به‌صورت چارتری پروازهایی وجود دارد و الان یک ماه است که در روزهای یکشنبه و چهارشنبه دو پرواز از تهران به تونس می‌آید و فکر می‌کنم که تا الان در حدود ۱۲ سفر انجام شده باشد. اگر به‌طور متوسط مسافران هر پرواز را صد نفر در نظر بگیریم شاید حدود هزار نفر از ایران در این مدت از تونس بازدید کردند البته احتمال قطع پرواز چارتر بعد از تابستان و کاهش تعداد جهانگردان وجود دارد، اما با خطوط هوایی ایران صحبت شده و تبادلات اطلاعاتی بین خطوط هوایی انجام شده که اگر خدا بخواهد پرواز مستقیم به‌طور مستمر انجام شود.

برچسب ها: ایران و تونس ، ارز مسافرتی
خبرهای مرتبط
وزیر امور خارجه در دیدار با مفتی تونس:
توقف نسل کشی در غزه مستلزم همکاری امت اسلامی است
یادداشت وزیر امور خارجه در رسانه تونسی:
روابط تهران و تونس نمونه‌ای از تعهد ایران به گسترش پیوند‌های مستحکم با جهان اسلام است
سفیر ایران در تونس در گفت‌وگوی تفصیلی با باشگاه خبرنگاران جوان:
تونس نگاه مثبتی به برنامه هسته‌ای ایران دارد/ ابراز علاقه شدید مردم تونس به ایران به‌دلیل مقاومت در جنگ ۱۲ روزه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۵ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
مردم اول باید قم و مشهد و شیراز برن بعد اگه پولی باقی موند مسافرت برن حارج
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
مردم نباید ارز رو ببرن بدن به غربتیا
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۸ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
شما حرف نزنی ، نمی گن لالی !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
ملت روسیه و ارمنستان به این نزدیکی رو ول میکنن میرن تونس ؟
۰
۰
پاسخ دادن
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۵ مهر
اسلامی: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هماهنگ با حمله نظامی علیه ایران بود
پزشکیان: درخواست آمریکا غیرقابل قبول است/ بیان حقانیت ایران در سازمان ملل
اطلاعیه سفارت ایران در تونس درباره قوانین مربوط به ارز همراه مسافر در این کشور
بانک مرکزی اجرای قانون سامانه املاک و اسکان را به تأخیر انداخته است
مهاجرانی: ایران در برابر ظلم سکوت نمی‌کند
پزشکیان: اجرای اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها عملی غیرقانونی است
نماینده ایران در سازمان ملل: جنایتکار جنگی نباید در مجمع عمومی سخن بگوید
پزشکیان: در برابر فشار و تحریم تسلیم نخواهیم شد
پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
آخرین اخبار
واکنش سفیر ایران در آلمان به فعالسازی مکانیزم ماشه
تسلیت رهبری به حداد عادل
دیدار لاریجانی با رئیس مجلس لبنان
کشاورزی بدون اصلاح الگوی کشت و صرفه‌جویی آب پایدار نمی‌ماند
تاکید سفیر ایران در لهستان بر تقویت روابط میان دو کشور
پزشکیان: درخواست آمریکا غیرقابل قبول است/ بیان حقانیت ایران در سازمان ملل
اعاده بیش از ۵۹ میلیارد تومان از مانده وجوه رسوبی صندوق کارآفرینی امید به بیت‌المال
لاریجانی: امروز برای همه روشن شده که رژیم صهیونیستی به هیچ کشوری رحم نمی‌کند
لاریجانی وارد بیروت پایتخت لبنان شد
انتقاد معاون اول رئیس جمهور از بوروکراسی زائد در مرزها/ ترانزیت مزیت مهم کشور
حضور ۵ وزیر دولت و فرمانده نیروی انتظامی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس
سپاه: دشمنان مقاومت رسوا و تحقیر می‌شوند
اسلامی: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هماهنگ با حمله نظامی علیه ایران بود
نماینده ایران در سازمان ملل: جنایتکار جنگی نباید در مجمع عمومی سخن بگوید
مهاجرانی: ایران در برابر ظلم سکوت نمی‌کند
پزشکیان: در برابر فشار و تحریم تسلیم نخواهیم شد
پزشکیان نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد
پزشکیان: اجرای اسنپ‌بک و بازگشت تحریم‌ها عملی غیرقانونی است
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۵ مهر
اطلاعیه سفارت ایران در تونس درباره قوانین مربوط به ارز همراه مسافر در این کشور
بانک مرکزی اجرای قانون سامانه املاک و اسکان را به تأخیر انداخته است
سخنرانی نتانیاهو برای صندلی های خالی از قبل قابل پیش بینی بود
تجربه خیلی بدی در مذاکره با آمریکا داشتیم
نتانیاهو در برابر صندلی‌های تقریبا خالی لفاظی‌های فاشیستی خود را تکرار می‌کرد
اقدامات دیپلماتیک ایران با خشونت جواب داده شد / اسنپ بک غیرقانونی است
پزشکیان با رسانه‌ها و اندیشکده‌های آمریکایی دیدار و گفت‌و‌گو کرد
واقعیت‌های اسنپ بک چیست؟
دیدار و گفت وگوی روسای جمهور ایران و عراق در نیویورک
آمریکایی‌ها بودند که میز مذاکره را ترک کرده و به جنگ روی آوردند
پزشکیان: کشورهای اسلامی برای مسلمانان امنیت و رفاه ایجاد کنند