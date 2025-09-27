باشگاه خبرنگاران جوان- هند سه کانتینر کمک‌های بشردوستانه شامل مواد غذایی، دارو و تجهیزات اساسی را از طریق بندر چابهار به مردم آسیب‌دیده از زلزله اخیر افغانستان ارسال کرد. این اقدام بخشی از تلاش‌های پیوسته دهلی‌نو برای حمایت از افغانستان است.

وزارت امور خارجه هند اعلام کرد که سه کانتینر کمک‌های بشردوستانه را از طریق بندر چابهار به کابل ارسال کرده و محموله‌ها به مقام‌های افغان تحویل داده شده است. این اقدام بخشی از تلاش‌های پیوسته این کشور برای حمایت از مردم افغانستان پس از زلزله ویرانگر اخیر در شرق کشور عنوان شده است.

به گفته وزارت خارجه هند، اقلام ارسالی شامل مواد غذایی، پودر پروتئین، داروهای ضروری، تجهیزات پزشکی، دستگاه‌های تصفیه آب، مخازن ذخیره آب، ژنراتورهای برق، کیسه‌خواب، پتو، کیت‌های بهداشتی، چادرهای خانوادگی و ورق‌های قلع برای سرپناه اضطراری است.

این وزارت تأکید کرده که کمک‌ها با هدف پشتیبانی فوری از آسیب‌دیدگان زلزله و در چارچوب تعهد دهلی‌نو به ادامه حمایت‌های انسان‌دوستانه به افغانستان ارسال شده است.

ارسال این محموله در حالی صورت می‌گیرد که هند پیش‌تر نیز چندین محموله امدادی به افغانستان فرستاده بود که از جمله آن می‌توان به ارسال ۲۱ تُن کمک‌های فوری شامل چادر، پتو، دستگاه‌های تصفیه آب، دارو و ژنراتور از طریق هوایی و تحویل ۱۰۰۰ خیمه خانوادگی و ۱۵ تُن مواد غذایی به آسیب‌دیدگان در ولایت کنر اشاره کرد.

زلزله اخیر در شرق افغانستان بیش از ۲۰۰۰ کشته و هزاران بی‌خانمان برجای گذاشته است. مقام‌های هندی تأکید کرده‌اند که روند کمک‌رسانی ادامه خواهد داشت.