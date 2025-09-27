باشگاه خبرنگاران جوان؛ عرفانه نعمتیان - ملکمحمد قربانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری به همراه حسن شمسیپور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، با هدف بررسی مشکلات و رفع موانع راهاندازی کارخانه سیمان خاور لردگان از این واحد تولیدی بازدید کردند.
در جریان این بازدید، آقای ادیب مدیرعامل کارخانه سیمان، مشکلات و چالشهای پیش روی تکمیل و راهاندازی کارخانه را به طور دقیق تشریح کرد. پس از آن، معاون اقتصادی استاندار با تماس تلفنی با برخی نهادها و بانکهای عامل ملی، خواستار تسریع در رفع موانع مالی و پرداخت تسهیلات مورد نیاز برای ادامه فعالیت این کارخانه شد.
قربانپور گفت: استانداری تمام تلاش خود را به کار میبندیم تا مشکلات کارخانه سیمان لردگان برطرف شود و تسهیلات لازم برای تکمیل پروژه از منابع داخلی بانکها، بهخصوص بانک صنعت و معدن، پرداخت گردد.
حسن شمسیپور مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان نیز تاکید کرد: برای راهاندازی مجدد کارخانه خاور سیمان، تمام ظرفیتها و توان خود را به کار خواهیم گرفت و مذاکرات و مکاتبات لازم با وزارتخانههای مربوطه به صورت جدی در جریان است.
هیأت بازدیدکننده همچنین از بخشهای مختلف کارخانه سیمان لردگان دیدن کردند تا ضمن شناخت دقیقتر مشکلات، راهکارهای مناسب برای رفع آنها را بررسی کنند.
کارخانه سیمان خاور لردگان که در شهرستان لردگان واقع شده است، یکی از پروژههای بزرگ سرمایهگذاری در استان چهارمحال و بختیاری به شمار میرود. این واحد صنعتی با سرمایهگذاری اولیه قابل توجه، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصادی منطقه خواهد داشت و راهاندازی کامل آن میتواند تاثیر مثبتی بر اقتصاد محلی و استانی داشته باشد.