شهروندخبرنگار ما به بهانه هفته دفاع مقدس فیلمی از گلزار شهدای شهرستان خلیل آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهدا همانند نگینی درخشان میهن اسلامیمان را نورانی کردند و با ایثارگری‌های خود راه و رسم از خودگذشتگی را به نسل امروز آموختند. امروزه آرامش و امنیت کشورمان مدیون خون شهدایی هستند که از خون خود برای سربلندی این مرز و بوم گذشتند. حالا هفته دفاع مقدس بهترین بهانه برای درک کردن ایثارگری‌های شهدا و تجلیل و قدرشناسی از مقام والای این بزرگواران است.
به همین مناسبت شهروندخبرنگار ما فیلمی از گلزار شهدای گمنام در پردیس (پارک) شهید پولادبند شهرستان خلیل آباد استان خراسان رضوی را به نمایش گداشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: احمد صادقی - خراسان رضوی

