چطور می‌توانیم از رفتار و کردار امامان در زندگی روزمره الگوبرداری کنیم؟ + فیلم

کارشناس مذهبی در خصوص الگوبرداری از رفتار و کردار امامان نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مریم فرضی، کارشناس مذهبی با حضور در برنامه سلام تهران در مورد الگوبرداری از رفتار و کردار امامان توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

