رئیس جمهور گفت: با وجود انجام تعهدات از سوی ایران و مخالفت روسیه و چین با اجرای اسنپ‌بک، اجرای آن و بازگشت تحریم‌ها عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در دیدار با دبیرکل سازمان ملل، ضمن تشکر از مساعی ایشان برای برقراری صلح و همچنین مواضع مناسب ایشان در رابطه با جنگ غزه اظهار داشت: متاسفانه جنایات و نسل‌کشی در غزه در حالی رخ می‌دهد که شورای امنیت سازمان ملل هیچ اقدامی حتی در حد محکوم کردن نیز برای توقف این جنگ انجام نداده است.

رئیس جمهور اضافه کرد که با وجود انجام تعهدات از سوی ایران و مخالفت روسیه و چین با اجرای اسنپ‌بک، اجرای آن و بازگشت تحریم‌ها عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است.

پزشکیان اظهار امیدواری کرد که دبیرکل از ظرفیت خود برای جلوگیری از این اقدام استفاده کند.

دبیرکل سازمان ملل نیز در این ملاقات با اشاره به تلاش‌های خود و سازمان ملل در محکوم کردن اسرائیل برای متوقف کردن این جنگ، تصریح کرد: سازمان ملل چند صد نفر از کارکنان خود را در این مدت در این جنگ از دست داده است.

گوترش اظهار امیدواری کرد که در روز‌های پایانی مانده به اجرای مکانیزم ماشه برای این موضوع راه‌حل دیپلماتیک پیدا شود و شاهد بازگشت تحریم‌ها نباشیم.

United States of America
ناشناس
۱۰:۴۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
کوترش ازهمه طرف میکوبند همه از بی کفایتی سازمان انتقاد می‌کنند هم غربی‌ها وهم ملت‌ها وهم شرقی‌ها سازمان ملل مثل شورای خلیج فارشده هیچ کار ی ازدستش بر نمی اید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
اول اینکه فعلا که اتفاق افتاده دوم؛ نکنه شماها ناراحتین برای مردم؟!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
کدام قانون ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
اینم نتیجه برجام الکی عمرمون گذاشتیم پای برجام و وعده‌های دروغ آقایان
از اولش هم نباید مذاکره میکردیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
چرا چین و روسیه وتو نکردن ؟؟؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
ایران حق وتو را در برجام از دیگران سلب کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۱ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
آمریکا و اروپا که خودشون قانون شکن ترین دولتهای دنیا هستند حق ندارن بر علیه ما قانونی رو تصویب کنن
