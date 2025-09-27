فرمانده انتظامی استان ایلام با صدور دستور ویژه بر شناسایی و دستگیری سریع عامل درگیری خونین خانوادگی در این شهرستان تاکید کرد؛ این حادثه به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن دو نفر دیگر انجامید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار جمال سلمانی اظهار کرد که بر اساس تحقیقات اولیه، فردی حدود ۴۰ ساله به دلیل اختلافات خانوادگی و مسائل مربوط به ارثیه، با اسلحه شکاری به سوی اعضای خانواده خود تیراندازی کرد.

وی افزود: در این حادثه تلخ، سه نفر شامل عمو، زن‌عمو و پسرعمو جان خود را از دست دادند و دو نفر از همسایگان که برای میانجیگری وارد ماجرا شده بودند نیز مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند.

فرمانده انتظامی استان ایلام ادامه داد: عامل جنایت بلافاصله پس از ارتکاب قتل از محل حادثه گریخت و در حال حاضر نیز تیم‌های تخصصی و عملیاتی پلیس به صورت ویژه برای شناسایی و دستگیری قاتل وارد عمل شده‌اند.

سردار سلمانی از شهروندان خواست در صورت اطلاع یا مشاهده محل اختفای متهم، موضوع را بدون فوت وقت از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با صدور دستور ویژه، تیم‌های اطلاعاتی و عملیاتی پلیس را مأمور شناسایی و دستگیری سریع عامل درگیری مسلحانه خانوادگی در شهرستان ایلام کرد.

وی همچنین از خانواده‌ها خواست اختلافات خود را با رعایت قانون و استفاده از مراجع قضایی و رسمی پیگیری کنند و اجازه ندهند چنین مسائل خانوادگی به درگیری‌های خونین و خسارت‌های جبران‌ناپذیر منجر شود.

منبع: ایرنا