باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

نیروگاه‌های جدیدی در راه است + فیلم

موافقت‌نامه اجرایی ساخت و احداث ۴ واحد نیروگاه اتمی از نوع نسل سوم و پیشرفته به ارزش ۲۵‌ میلیارد دلار بین ایران و روسیه امضا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - موافقت‌نامه‌ای ۲۵‌میلیارد دلاری میان شرکت «ایران هرمز» و شرکت پروژه «روس‌اتم» روسیه برای ساخت چهار واحد نیروگاه اتمی نسل سوم و پیشرفته در منطقه سیریک استان هرمزگان به امضا رسیده است. این پروژه که یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه انرژی به شمار می‌رود، در راستای سیاست‌های کلان کشورمان برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی، ارتقای ظرفیت تولید برق و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی اجرایی می‌شود. بر اساس این موافقت‌نامه، چهار واحد نیروگاه با فناوری نسل سوم که دارای بالاترین استاندارد‌های ایمنی، بازدهی و پایداری زیست‌محیطی هستند، در منطقه راهبردی سواحل جنوبی کشورمان احداث خواهند شد. با بهره‌برداری از این واحدها، ظرفیت تولید برق هسته‌ای کشورمان ۸‌هزارمگاوات افزایش خواهد یافت و سهم انرژی هسته‌ای در تأمین سبد برق کشورمان در اوج بار به حدود ۱۱‌درصد می‌رسد.

 

 

مطالب مرتبط
نیروگاه‌های جدیدی در راه است + فیلم
young journalists club

احداث نیروگاه اتمی کارون کشور را در تولید برق از انرژی هسته‌ای به خودکفایی می‌رساند

نیروگاه‌های جدیدی در راه است + فیلم
young journalists club

توسعه نیروگاه‌های اتمی راهبردی ملی است

نیروگاه‌های جدیدی در راه است + فیلم
young journalists club

رییس سازمان انرژی اتمی به بوشهر سفر می‌کند

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم
۴۱۲۱

جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم
۹۵۲

روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل؛ پایان یک جاسوسی دیجیتال + فیلم
۶۹۴

قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل؛ پایان یک جاسوسی دیجیتال + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم
۶۸۰

میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
دلیل کولیک در نوزادان چیست؟ + فیلم
۶۶۰

دلیل کولیک در نوزادان چیست؟ + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.