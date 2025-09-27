باشگاه خبرنگاران جوان - موافقت‌نامه‌ای ۲۵‌میلیارد دلاری میان شرکت «ایران هرمز» و شرکت پروژه «روس‌اتم» روسیه برای ساخت چهار واحد نیروگاه اتمی نسل سوم و پیشرفته در منطقه سیریک استان هرمزگان به امضا رسیده است. این پروژه که یکی از بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه انرژی به شمار می‌رود، در راستای سیاست‌های کلان کشورمان برای تنوع‌بخشی به منابع انرژی، ارتقای ظرفیت تولید برق و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی اجرایی می‌شود. بر اساس این موافقت‌نامه، چهار واحد نیروگاه با فناوری نسل سوم که دارای بالاترین استاندارد‌های ایمنی، بازدهی و پایداری زیست‌محیطی هستند، در منطقه راهبردی سواحل جنوبی کشورمان احداث خواهند شد. با بهره‌برداری از این واحدها، ظرفیت تولید برق هسته‌ای کشورمان ۸‌هزارمگاوات افزایش خواهد یافت و سهم انرژی هسته‌ای در تأمین سبد برق کشورمان در اوج بار به حدود ۱۱‌درصد می‌رسد.