در آستانه هفتم مهرماه، روز ملی «آتش‌نشانی و ایمنی»، شبکه امید با پخش مجموعه پویانمایی «ناجیان نارنجی‌پوش» به مقام والای آتش‌نشانان قهرمان ادای احترام می‌کند.

این مجموعه ۲۱ قسمتی که هر قسمت ۲۲ دقیقه زمان دارد، از روز شنبه ۶ مهرماه هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از قاب شبکه امید پخش می‌شود. انتخاب این زمان برای آغاز پخش، ادای احترامی است به آتش‌نشانان فداکار ایران، به‌ویژه شهدای والامقامی که در هفتم مهر ۱۳۵۹ و در جریان حمله هوایی دشمن به پالایشگاه آبادان، شجاعانه جان خود را فدای میهن کردند.

«ناجیان نارنجی‌پوش» داستان سه آتش‌نشان جوان به نام‌های دایگو، شان و یوکی است که در مسیر پیوستن به زبده‌ترین یگان امداد و نجات کشورشان، با مأموریت‌های دشوار و بحران‌های نفس‌گیر روبه‌رو می‌شوند. این روایت علاوه بر نمایش هیجان و ماجراجویی، به ارزش‌هایی چون شجاعت، فداکاری، همدلی و کار گروهی می‌پردازد و قهرمانی آتش‌نشانان را در دل واقعیت‌های زندگی به تصویر می‌کشد.

شبکه امید با پخش این اثر، نوجوانان را به تماشای روایتی الهام‌بخش از ایثار و مسئولیت‌پذیری دعوت می‌کند تا ضمن سرگرمی، با اهمیت رعایت نکات ایمنی و جایگاه والای آتش‌نشانان در جامعه بیشتر آشنا شوند.

«ناجیان نارنجی‌پوش» هر روز ساعت ۱۷:۰۰ از قاب شبکه امید پخش می‌شود. بازپخش آن نیز روز بعد ساعت ۱۰:۰۰ صبح خواهد بود.

