باشگاه خبرنگاران جوان - علم صالح، دانشیار مطالعات خاورمیانه گفت: نتانیاهو تلاش کرده است مسئله فلسطین را به هفتم اکتبر و یا حداکثر دو سال اخیر محدود کند، در حالی‌که مسئله فلسطین ریشه‌ای ۷۵ ساله دارد؛ ریشه‌ای که بر پایه نظام آپارتایدی و اشغالگری علیه کل مردم فلسطین بنا شده است.

تنها دستاورد اسرائیل و نتانیاهو طی این مدت، متهم شدن به ارتکاب جنایات جنگی و گرفتار شدن در انزوایی بی‌سابقه بوده است؛ انزوایی که حتی در میان متحدان پیشین آن‌ها نیز به‌وضوح دیده می‌شود.