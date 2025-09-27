باشگاه خبرنگاران جوان - حسنعلی اصغری مدیرکل آموزش و پرورش قزوین گفت: در سال تحصیلی گذشته حدود هزار و ۳۴۰ دانش‌آموز در مقطع ابتدایی بازمانده از تحصیل داشتیم که با تلاش همکاران، هزار نفر از آنان به چرخه آموزش بازگشتند، اما همچنان ۳۴۰ نفر از مدرسه محروم ماندند.

وی افزود: همچنین در مقطع متوسطه دوم نیز بیش از سه هزار و ۸۰۰ نفر بازمانده داشتیم که بخشی از آنان به تحصیل بازگشتند.

اصغری در ادامه با ابراز نگرانی از کاهش ورودی دانش‌آموزان در سال تحصیلی جدید، تاکید کرد: امسال ورودی پایه اول ابتدایی نسبت به سال گذشته ۲ هزار و ۵۰۰ نفر کمتر شده که این موضوع زنگ خطری برای آینده جمعیت و نظام آموزشی کشور است.

این مسئول ادامه داد: در سال‌های اخیر روند ورودی دانش‌آموزان در استان افزایشی بود، اما پس از دوران کرونا با وجود رشد نسبی، امسال متاسفانه شاهد کاهش چشمگیر ورودی‌ها هستیم.

وی با اشاره به اهمیت ثبت نام به موقع دانش‌آموزان اظهار کرد: حدود سه درصد از جمعیت دانش‌آموزی استان، یعنی نزدیک به هفت و هزار و ۵۰۰ نفر هنوز فرآیند ثبت‌نام را تکمیل نکرده‌اند، بخشی از این آمار به دلیل تجدیدی بودن، تاخیر در هدایت تحصیلی یا انتخاب مدرسه بوده که والدین باید این موضوع را جدی بگیرند، زیرا ثبت نام مبنای برنامه‌ریزی آموزشی و صدور کلاس‌بندی است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآور شد: اگر سیاست‌گذاران حوزه جمعیت و آموزش نتوانند راهکار‌های موثر اتخاذ کنند، آینده کشور و استان با چالش جدی پیری جمعیت و کمبود نیروی انسانی متخصص مواجه خواهد شد.

منبع:: ایرنا