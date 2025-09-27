مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران گفت: امسال پیش بینی شده به تعداد ۲ نفر، میانگین تراکم جمعیت دانش‌آموزی کلاس‌ها کاهش یابد به طوری که از ۳۳ به ۳۱ نفر برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مجید پارسا مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، با بیان اینکه تفاوت مدارس شهر تهران با مدارس شهرستان‌های استان تهران این است که دائم در شهرستان‌های استان تهران، مدارس دو نوبته در حال اضافه شدن بودند که این موضوع در حال توقف است گفت: در شهر تهران اکثر مدارس تک نوبت‌اند، شاید سنوات گذشته وقتی رشد دانش آموزی اتفاق می‌افتاد به سمت دو نوبت شدن می‌رفتیم، اما با شرایطی که الان داریم، امسال پیش بینی کردیم که به اندازه دو دانش آموز میانگین تراکم دانش آموزی کاهش پیدا کند یعنی میانگین تراکم دانش آموزی از ۳۳ به ۳۱ خواهد رسید.

وی با بیان اینکه این موضوع به کیفیت آموزشی کمک خواهد کرد افزود: در مسیر کاهش تراکم جمعیت دانش آموزی تلاش خواهیم کرد مدارس دو نوبتی که در برخی از مناطق پرتراکم وجود دارد، کاهش یابد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه در برخی از مناطق اصلا مدرسه دو نوبته نداریم ادامه داد: در برخی از نقاط میانی نیز که تراکم بالاتر است، مدارس دو نوبته داریم، اما تلاش می‌کنیم این مناطق در نظام مسائل ساخت فضا‌های آموزشی قرار گیرند و پیش بینی می‌شود ظرف دو سه سال آینده بتوانیم مدارس این مناطق را هم تک نوبته کنیم.

ثبت‌نام‌ها تمام نشده

پارسا با بیان اینکه ثبت‌نام‌ها تمام نشده و دانش آموزان لازم التعلیم تا قبل از امتحانات در صورت مراجعه ثبت نام می‌شوند گفت: عمده ثبت نام‌ها انجام شده است. کمتر از ۱۰ هزار دانش آموز اتباع ثبت نام کردیم و آنهایی که مدارک هویتی قانونی داشته باشند قطعا ثبت نام خواهند شد.

وی با بیان اینکه وزارت کشور برای دانش آموزان اتباعی که در کشور ایران هستند، شرایط را تسهیل کرده تا بتوانند زودتر مدارک هویتی دریافت کنند افزود: هر قدر دانش آموزان بتوانند از وزارت کشور مدارک هویتی معتبر بگیرند قاعدتاً ثبت نام آنها انجام خواهد شد.

منبع: ایسنا

برچسب ها: آموزش و پرورش ، کلاس درس
خبرهای مرتبط
۸۰۰ مدرسه تهران نیازمند بازسازی هستند
ثبت‌نام حدود ۷ میلیون دانش‌آموز مقطع متوسطه در مدارس کشور نهایی شده‌است
بهره‌برداری ۱۲ هزار کلاس درس در شش ماهه دوم سال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کاهش ۲ نفری میانگین جمعیت کلاس‌های درسی
انتشار اسامی محصولات آرایشی غیر مجاز
آخرین اخبار
انتشار اسامی محصولات آرایشی غیر مجاز
کاهش ۲ نفری میانگین جمعیت کلاس‌های درسی
درمان سردرد بدون استفاده از قرص و شربت + فیلم
رفتار‌هایی که نشان از ابتلا به آلزایمر دارد + فیلم
آیا منشا «آگاهی» می‌تواند از نواحی قدیمی مغز باشد؟
تاریخچه تشخیص نخستین سنگ کلیه در جهان + فیلم
تشخیص زودهنگام آسم با آزمایش نوآورانه دانشگاه آکسفورد
۱۵ درصد از کودکان چاق‌اند/ روند افزایشی شیوع چاقی در بین کودکان + فیلم
تمدید به‌روزرسانی‌های امنیتی رایگان ویندوز ۱۰
تمدید فرصت ثبت‌نام پذیرش علمی کاربردی تا ۷ مهرماه؛ اعلام رشته‌های جدید
۸۰۰ مدرسه تهران نیازمند بازسازی هستند
صرفه جویی ارزی ۵۰ میلیون دلاری با تولید داروهای بایو و بیوتکنولوژی