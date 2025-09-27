شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری از مراسم یادواره شهدای دفاع مقدس و گرامیداشت شهید میثم فتح القریب در شهرستان آران و بیدگل استان اصفهان را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته دفاع مقدس یادبودی برای بزرگداشت مقاومت، ایثار و فداکاری مردم ایران در برابر تجاوز دشمنان است به همین مناسبت هر ساله برای نشان دادن ایثارگری های رزمندگان اسلام  هفته ای با نام دفاع مقدس در تقویم ما به ثبت رسید. به همین بهانه مراسم یادواره شهدای هیئت ابوالفضلی مسجد کریم محله فخارخانه همراه با بزرگداشت شهید والامقام میثم فتح قریب در شهرستان آران وبیدگل استان اصفهان برگزار شد. 
شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان

آران بیدگل باری دیگر معطر به عطر شهدا شد

 

برچسب ها: هفته دفاع مقدس ، بزرگداشت شهدا ، سوژه خبری
