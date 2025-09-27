ستاره پرتغالی النصر بعد از پیروزی ارزشمند تیمش برابر الاتحاد به احتمال قهرمانی در لیگ برتر عربستان واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - النصر در فصل جاری رقابتهای لیگ حرفهای عربستان با درخشش خریدهای جدیدش از جمله ژوآئو فلیکس نتایج درخشانی را کسب کرده است. النصر جمعهشب چهارمین پیروزی پیاپی فصل خود را به دست آورد. این تیم در حساسترین بازی هفته چهارم لیگ حرفهای عربستان مهمان الاتحاد، مدافع عنوان قهرمانی، بود. تقابل کریستیانو رونالدو و کریم بنزما با پیروزی دو بر صفر تیم CR۷ به پایان رسید. این ستاره پرتغالی در این بازی درخشید و توانست یکی از گلهای تیمش را به ثمر برساند.
به نقل از اسپورت، رونالدو بعد از بازی گفتوگویی را با ریو فردیناند، همبازی سابقش در منچستریونایتد انجام داد. رونالدو در پاسخ به این حرف ریو فردیناند که النصر را شانس اصلی قهرمانی دانست، گفت: ما آرام هستیم و بازی به بازی پیش میرویم.
النصر با جذب بازیکنانی مثل ژوآئو فلیکس، کینگزلی کومان و اینیگو مارتینس و البته انتخاب سرمربی سرشناس و کاربلدی مثل ژسوس پرتغالی نهتنها در لیگ عربستان که در لیگ قهرمانان آسیا هم شانس اول کسب عنوان قهرمانی به شمار میآید.