رشد صنعت داروسازی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u067e\u06cc\u0631\u0635\u0627\u0644\u062d\u06cc \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u063a\u0630\u0627 \u0648 \u062f\u0627\u0631\u0648 \u06af\u0641\u062a: \u0627\u0632 \u0627\u0628\u062a\u062f\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0644 \u062f\u0631 \u0635\u0646\u0639\u062a \u062f\u0627\u0631\u0648\u0633\u0627\u0632\u06cc \u0631\u0634\u062f \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0648 \u0635\u0627\u062f\u0631\u0627\u062a \u062f\u0627\u0634\u062a\u06cc\u0645 \u0648 \u0627\u063a\u0644\u0628 \u0645\u0627\u0634\u06cc\u0646 \u0622\u0644\u0627\u062a \u0645\u0648\u0631\u062f \u0646\u06cc\u0627\u0632 \u062f\u0627\u062e\u0644\u06cc \u0633\u0627\u0632\u06cc \u0634\u062f.\n\u00a0\n