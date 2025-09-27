رشد صنعت داروسازی + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رئیس سازمان غذا و دارو از رشد تولید در صنعت داروسازی خبر داد و گفت: به لحاظ حجمی بیش از ۹۸ درصد و از نظر ارزش مالی ۸۲ درصد داروی مورد نظر کشور در داخل تأمین می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان- پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو گفت: از ابتدای سال در صنعت داروسازی رشد تولید و صادرات داشتیم و اغلب ماشین آلات مورد نیاز داخلی سازی شد.

 

