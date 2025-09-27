صفحه پایانی بدعهدی اروپا در عمل به معاهدات + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0644\u0633\u0647 \u0634\u0628 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0644 \u0648 \u0639\u062f\u0645 \u062a\u0645\u062f\u06cc\u062f \u0631\u0641\u0639 \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0647\u0627\u06cc \u0633\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646 \u0645\u0644\u0644 \u0639\u0644\u06cc\u0647 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0628\u0647 \u06af\u0641\u062a\u0647 \u0648\u0632\u06cc\u0631 \u0627\u0645\u0648\u0631\u062e\u0627\u0631\u062c\u0647 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0645\u0627\u0646 \u0628\u0633\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0646 \u067e\u0646\u062c\u0631\u0647 \u062f\u06cc\u067e\u0644\u0645\u0627\u0633\u06cc \u0627\u0632 \u0633\u0648\u06cc \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627 \u0628\u0648\u062f.\n