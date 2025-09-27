باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
صفحه پایانی بدعهدی اروپا در عمل به معاهدات + فیلم

گزارشی از جلسه شب گذشته جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید رفع تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه شب گذشته شورای امنیت سازمان ملل و عدم تمدید رفع تحریم های سازمان ملل علیه ایران، به گفته وزیر امورخارجه کشورمان بسته شدن پنجره دیپلماسی از سوی اروپا بود.

