باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان غذا و دارو اعلام کرد برخی از محصولات آرایشی لب به دلیل نداشتن مجوزهای بهداشتی و ایمنی لازم، غیرمجاز شناخته شدهاند.
فهرست محصولات غیرمجاز
- رژلب ماژیکی: KATEN plus
- رژلب مدادی: matte، آرسیلار، VIOLET، VERSAI (۲۴ ساعته)، EVER BEAUTY
- مینی تینت لب: Dragon Ranee
- رژلب ۲۴ ساعته: ALOE، GLAZZI، YANDI
- بالم لب: Miss Sweet
سازمان غذا و دارو تأکید کرد مصرف این محصولات به دلیل نبود اطلاعات شفاف از ترکیبات و شرایط نگهداری، میتواند خطراتی برای سلامت مصرفکنندگان بهدنبال داشته باشد. این محصولات در اولویت نظارتهای این سازمان قرار گرفتهاند.
از عموم مردم درخواست شده در صورت مشاهده این نشانهای تجاری در سطح عرضه، مراتب را از طریق سامانههای نظارتی به اطلاع سازمان غذا و دارو یا معاونتهای غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برسانند.
سازمان غذا و دارو با همکاری دانشگاههای علوم پزشکی اقدامات لازم را برای پیگیری و برخورد با متخلفان انجام خواهد داد.