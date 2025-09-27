باشگاه خبرنگاران جوان، حسین قربانی- سفر عمره دانشجویی یکی از بهترین برنامه‌های دانشجویان در ایام تحصیل است که بسیاری از دانشجویان بر آن لحظه شماری می‌کنند.

حالا با شروع مجدد سفر‌های عمره خبر‌های خوبی از عمره دانشگاهیان به گوش می‌رسد و بر اساس اعلام سازمان حج وزیارت، ثبت نام عمره دانشگاهیان طی هفته آینده آغاز و از سوی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اطلاع رسانی خواهد شد.

قرار است امسال بعد از نام نویسی و قرعه کشی حدود ۸هزار نفر از دانشگاهیان شامل اساتید و دانشجویان به سفر زیارتی عمره مفرده مشرف شوند.

تعداد اعزام دانشگاهیان در سال گذشته حدود ۴هزار نفر بود که این افراد از میان تعداد زیادی از متقاضیان بعد از قرعه کشی انتخاب شده و اعزام گردیدند.

این تعداد نسبت به سال گذشته دو برابر شده است و متقاضیان می‌توانند بعد از فراخوان در سایت ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان ثبت نام کنند و از چگونگی اعزام‌ها در ماه‌های آبان و آذر مطلع گردند.