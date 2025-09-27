افتتاح مدرسه ۶ کلاسه کمالی نیمروز همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید

باشگاه خبرنگاران جوان _ این مراسم با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان کشور، مدیر کل آموزش و پرورش، فرهنگیان و دانش آموزان عزیز منطقه برگزار شد.

میثم لک‌زایی در تکمیل این خبر اظهار داشت:افتتاح مدرسه ۶ کلاسه کمالی در شهرستان نیمروز پاسخی به نیاز جدی منطقه برای تأمین فضای آموزشی استاندارد است که این مدرسه با زیربنای ۴۷۵ مترمربع و اعتباری معادل ۱۰ میلیارد تومان ساخته و امروز با آغاز سال تحصیلی جدید در اختیار دانش‌آموزان قرار گرفت.

وی افزود: مدارس استاندارد نه تنها محیطی امن و باکیفیت برای تحصیل فراهم می‌کنند بلکه زمینه ارتقای سطح یادگیری، کاهش تراکم دانش‌آموزی و ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی را نیز مهیا می‌سازند.

مدیرکل نوسازی مدارس استان با قدردانی از حمایت‌های ملی و استانی در اجرای این پروژه گفت:این مدرسه با همت دولت، همراهی خیرین و پیگیری‌های مداوم مجموعه نوسازی مدارس به بهره‌برداری رسید و می‌تواند بخشی از دغدغه خانواده‌ها برای تحصیل فرزندانشان در محیطی ایمن و مجهز را برطرف سازد.

لک‌زایی در پایان تأکید کرد:امیدواریم با تداوم این مسیر و اجرای پروژه‌های مشابه، شاهد توسعه عدالت آموزشی در سراسر استان باشیم تا هیچ دانش‌آموزی در سیستان و بلوچستان بدون فضای آموزشی مناسب باقی نماند.

منبع نوسازی مدارس سیستان وبلوچستان