باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - محمد نوری سپهر، استاد دانشگاه علوم پزشکی البرز همزمان با روز جهانی بهداشت محیط با شعار هوای پاک ، مردم سالم با اشاره به پیامدهای جدی آلودگی هوا بر سلامت جامعه اظهار داشت: امروزه آلودگی هوا یکی از معضلات اصلی بهداشت عمومی در کشور به شمار می‌رود و بر اساس مطالعات، سالانه هزاران مرگ زودرس در ایران به این عامل منتسب می‌شود.

بیماری‌های تنفسی از جمله آسم، برونشیت مزمن و تشدید بیماری‌های انسدادی ریه و همچنین بیماری‌های قلبی و عروقی، بیشترین ارتباط را با هوای آلوده دارند.

وی افزود: طبق گزارش‌های رسمی، در سال گذشته بیش از ۲۳۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس در برخی کلانشهرها ثبت شد و استان البرز نیز در این میان سهم قابل توجهی از روزهای آلوده را تجربه کرده است. در شهر کرج، به دلیل تراکم جمعیت، ترافیک سنگین و شرایط جغرافیایی، میزان آلودگی هوا در بسیاری از روزهای سال از حد مجاز بالاتر بوده و این موضوع باعث افزایش مراجعه بیماران به مراکز درمانی شده است.

نوری سپهر با تأکید بر لزوم پیشگیری ادامه داد: تنفس هوای آلوده می‌تواند در کوتاه‌مدت باعث سردرد، تنگی نفس، تحریک چشم‌ها و کاهش توان جسمی شود و در بلندمدت با افزایش سکته‌های قلبی و مغزی، سرطان ریه و بیماری‌های مزمن همراه باشد. کودکان، سالمندان، زنان باردار و بیماران قلبی و ریوی از جمله گروه‌های پرخطر هستند که بیشترین آسیب را از این شرایط متحمل می‌شوند.

این استاد دانشگاه ضمن هشدار نسبت به روند افزایشی بیماری‌های مرتبط با آلودگی هوا در استان البرز گفت: اگر اقدامات اساسی برای کاهش منابع آلاینده و مدیریت ترافیک شهری صورت نگیرد، در سال‌های آینده شاهد روند صعودی بیماری‌ها و هزینه‌های درمانی ناشی از آن خواهیم بود. بنابراین توسعه حمل‌ونقل عمومی،استفاده انرژی های های پاک به جای سوخت فسیلی ، گسترش فضای سبز و پایش مستمر شاخص‌های آلودگی هوا باید در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد