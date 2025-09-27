باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف، مسابقات گلف جوانان کداح توریزم ٢٠٢٥ که از ٣١ شهریورماه به میزبانی مالزی آغاز شده بود، امروز با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

در پایان این رقابت‌ها که با حضور ۱۰ کشور خارجی، ۵۶ بازیکن پسر و ۱۵ بازیکن دختر در سه رده سنی زیر۱۷ سال، زیر ۱۹ سال و زیر ۲۱ سال برگزار شد، ایشنید ویردی از هند با ثبت ۲۱۱ اسکور به قهرمانی رسید، محمد دانش از مالزی با ثبت ۲۱۸ اسکور در جایگاه دوم ایستاد و یادا کنشی از ژاپن با کسب ۲۲۳ اسکور سوم شد.

سوشیانت صادقی، سبحان سلیمانی و قیس صفری‌زاده نمایندگان کشورمان در این دوره از رقابت‌ها بودند که صادقی و صفری‌زاده به ترتیب در جایگاه ۳۲ و ۳۵ جدول رده‌بندی قرارگرفتند.

جمع اسکور صادقی در مجموع سه روز رقابت با حریفان به عدد ۲۵۹ (۸۵، ۹۰ و ۸۴) رسید. صفری‌زاده نیز مجموع اسکور ۲۸۰ (۹۶، ۹۲ و ۹۲) را به ثبت رساند.

سبحان سلیمانی دیگر نماینده کشورمان در مالزی بود که در روز نخست رقابت‌ها به اسکور ۹۲ رسید، اما به دلیل بازی کردن با توپ اشتباه در روز دوم مسابقات دیسکالیفه شد.

گودرز مولایی سرمربی تیم ملی گلف جوانان، سرپرستی تیم ملی در مسابقات مالزی را برعهده داشت.