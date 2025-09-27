رقابت‌های گلف جوانان کداح توریزم مالزی با کسب رتبه‌های سی‌د‌وم و سی‌وپنجم برای نمایندگان ایران به پایان رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون گلف، مسابقات گلف جوانان کداح توریزم ٢٠٢٥ که از ٣١ شهریورماه به میزبانی مالزی آغاز شده بود، امروز با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.

در پایان این رقابت‌ها که با حضور ۱۰ کشور خارجی، ۵۶ بازیکن پسر و ۱۵ بازیکن دختر در سه رده سنی زیر۱۷ سال، زیر ۱۹ سال و زیر ۲۱ سال برگزار شد، ایشنید ویردی از هند با ثبت ۲۱۱ اسکور به قهرمانی رسید، محمد دانش از مالزی با ثبت ۲۱۸ اسکور در جایگاه دوم ایستاد و یادا کنشی از ژاپن با کسب ۲۲۳ اسکور سوم شد.

سوشیانت صادقی، سبحان سلیمانی و قیس صفری‌زاده نمایندگان کشورمان در این دوره از رقابت‌ها بودند که صادقی و صفری‌زاده به ترتیب در جایگاه ۳۲ و ۳۵ جدول رده‌بندی قرارگرفتند.

جمع اسکور صادقی در مجموع سه روز رقابت با حریفان به عدد ۲۵۹ (۸۵، ۹۰ و ۸۴) رسید. صفری‌زاده نیز مجموع اسکور ۲۸۰ (۹۶، ۹۲ و ۹۲) را به ثبت رساند.

سبحان سلیمانی دیگر نماینده کشورمان در مالزی بود که در روز نخست رقابت‌ها به اسکور ۹۲ رسید، اما به دلیل بازی کردن با توپ اشتباه در روز دوم مسابقات دیسکالیفه شد.

گودرز مولایی سرمربی تیم ملی گلف جوانان، سرپرستی تیم ملی در مسابقات مالزی را برعهده داشت.

برچسب ها: فدراسیون گلف ، مسابقات گلف
خبرهای مرتبط
اعلام فهرست برترین گلف‌بازان حاضر در فصل دوم قهرمانی کشور
عزیزی: واگذاری زمین‌های انقلاب و ۲ اعزام تاریخی نقطه عطف گلف ایران خواهد بود
آغاز فصل دوم مسابقات برترین‌های گلف کشور از ۵ مهرماه
کسب ۳ کرسی جهانی توسط نمایندگان ایران در مینی‌گلف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
مظلوم‌ترین ستاره؛ تنها خرید موفق پرسپولیس
اسطوره فوتسال هدایت استقلال را بر عهده می‌گیرد
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
واکنش کریستیانو رونالدو به قهرمانی در لیگ عربستان
پیوس: به هاشمیان تا هفته نهم فرصت بدهند/ پرسپولیس دفاع چپ خارجی نمی‌خواهد
نگاه فیفا به تیم ملی ایران؛ سلطان آسیا در جستجوی تاریخی‌ترین موفقیت
مکمل‌های ورزشی در ایران؛ از چالش‌های قانونی تا فرصت‌های جهانی
پایان کار نمایندگان ایران در مسابقات گلف «کداح توریزم» مالزی
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد
آخرین اخبار
مورینیو مشتری بنزما
رییس کمیته ملی پارالمپیک ایران جنایات رژیم صهیونیستی را در مجمع عمومی IPC محکوم کرد
نقطه روشن استقلال؛ هماهنگی احمدی و اندونگ
جدایی ولاهوویچ از یووه قطعی شد
پیاتزا و والیبالیست‌ها سوپرمن نیستند!
مالک خیبر: دخالت در کار فنی؟ شان من این حرف‌ها نیست
اسبقیان: موضوع سفر بدون مجوز تیم زورخانه‌ای را پیگیری می‌کنیم
تیمداری استقلال و پرسپولیس در کشتی
پیمان حدادی: ساختار باشگاه در حال تغییر است / رئیس هیات مدیره نمی‌تواند مسوولیت اجرایی داشته باشد
قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛ بلغار‌های جوان فینالیست شدند
علی نژاد: در ترویج ورزش زورخانه‌ای کم‌کاری کردیم/ اسبقیان: یک اعزام غیرقانونی انجام شد
با حضور رئیس کمیته ملی المپیک مصوب شد؛ شعار کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین
توپ طلا‌های مسی ناعادلانه بودند؟
رد پیشنهاد ازبکستان و قزاقستان از سوی کاناوارو
«ملیکا میرحسینی» مسافر مسابقات جهانی چین شد
رد درخواست غیر معقول هندی ها از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا
مذاکرات پرسپولیس و جمال لوئیس در بن بست
زمان بازگشت ۶ مصدوم سپاهان مشخص شد
کناره‌گیری سرمربی کشتی روسیه بعد از ۲۰ سال
باران چشمه رییس فدراسیون زورخانه‌ای شد
موسوی مربی تیم بوکس فلایت‌من چین شد
تعلیق کمیته‌های ملی پارالمپیک روسیه و بلاروس برداشته شد
اسطوره فوتسال هدایت استقلال را بر عهده می‌گیرد
نقش مهروز در محرومیت تکواندو کاران سیه روز
بازیکن ازبکستانی استقلال به لیگ قهرمانان آسیا رسید
برتری آماری بی‌ثمر استقلال مقابل شمس آذر
مظفر: تاوان عملکردمان در جام ملت‌های آسیا را می‌دهیم/ فوتسال ایران جزو قدرت‌های جهان است
کویت میزبان سوپرجام فرانسه
کین بهتر از رونالدو و هالند
نگاه فیفا به تیم ملی ایران؛ سلطان آسیا در جستجوی تاریخی‌ترین موفقیت