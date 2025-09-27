باشگاه خبرنگاران جوان _ صبح امروز نشست مشترکی میان میثم لک‌زایی مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و محمد رییسی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان برگزار شد که نتیجه آن توافق برای برقدارسازی ۱۰۰ مدرسه در مناطق مختلف استان بود.

میثم لک‌زایی در این نشست اظهار داشت : یکی از مهم‌ترین نیاز‌های مدارس به‌ویژه در مناطق روستایی و کم‌برخوردار دسترسی پایدار به انرژی برق است که خوشبختانه با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان، ۱۰۰ مدرسه که تاکنون فاقد برق بودند یا با مشکلات زیرساختی در این زمینه مواجه بودند به شبکه برق متصل خواهند شد.

وی افزود: این اقدام در راستای نهضت مدرسه‌سازی و تجهیز مدارس انجام می‌شود و نقش مهمی در ارتقای کیفیت آموزشی، استفاده از تجهیزات کمک‌آموزشی نوین و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای معلمان و دانش‌آموزان خواهد داشت.

مدیرکل نوسازی مدارس استان ضمن قدردانی از همراهی مجموعه شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان تصریح کرد: امیدواریم با تداوم چنین همکاری‌هایی شاهد رفع کامل محرومیت‌های زیرساختی مدارس در سراسر استان باشیم تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل نبود امکانات اولیه از تحصیل محروم نشود.

منبع نوسازی و مدارس سیستان وبلوچستان