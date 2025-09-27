مرحله گروهی برنامه طنز تلویزیونی «قندپهلو» به پایان رسید و رقابت شرکت‌کنندگان راه‌یافته به مرحله نیمه‌نهایی از شنبه ۵ مهرماه آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرقمیشی تهیه‌کننده « قند پهلو» از پایان مرحله‌ گروهی این رقابت طنزآمیز خبر داد و گفت: در فصل یازدهم، پنج گروه چهارنفره در چهار جلسه با هم رقابت کردند. دوشنبه ۳۱ شهریور آخرین قسمت از رقابت شرکت‌کنندگان در مرحله‌ گروهی را شاهد بودیم و نفرات برگزیده در مرحله‌ نیمه‌نهایی به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

وی درباره‌ تعداد افراد راه‌یافته به مرحله‌ نیمه نهایی نیز اظهار کرد: در مجموع، ده شرکت‌کننده که موفق به کسب بالاترین امتیاز در گروه خود شده‌اند، به رقابت‌شان ادامه می‌دهند و شهرام شکیبا و ناصر فیض در مقام داور از میان آن‌ها چهار نفر را برای شرکت در مرحله نهایی مسابقه انتخاب خواهند کرد.

این تهیه‌کننده همچنین با اشاره به روند رقابت‌‌ها یادآور شد: مرحله نیمه نهایی در ۹ قسمت برگزار می‌شود و پس از آن وارد یک چهارم نهایی شده و با رقابتی فشرده و دشوار برنده نهایی انتخاب می‌شود.

قمیشی مهمترین ویژگی این فصل را مدح ایران و هجو نخست‌وزیر اسرائیل در بخش نتانیاهیست، دانست و عنوان کرد: وفاق، همدلی و یکپارچگی مردم ایران را با مدح اقوام مختلف ایران پی گرفتیم و علیرغم اجتناب از هجو در قندپهلو، نتانیاهو را به عنوان سمبل و لایق هجو انتخاب کردیم تا در هر قسمت شرکت‌کنندگان هجویات خود را نثار این موجود پلید کنند.

طنز تلویزیونی قندپهلو شنبه، یکشنبه و دوشنبه ساعت ۱۹ محصول گروه تولیدات غیر نمایشی سیمرغ روی آنتن شبکه‌ نسیم می‌رود. این برنامه در بیست و شش قسمت پنجاه دقیقه‌ای تولید شده و در آن، ۲۰ نفر از علاقه‌مندان به شعر طنز از میان بیش از صد نفر به انتخاب شورای سردبیری برگزیده شده‌اند و با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. عکس و مکث، تیتر روزنامه، آواز روی ملودی و در وصف ایران از جمله بخش‌های این مسابقه طنزآمیز است. فصل یازدهم قند پهلو با تهیه‌کنندگی امیر قمیشی و میثم تربتی تولید شده که شهرام شکیبا و ناصرفیض داوری این مسابقه و قاسم رفیعا نیز به عنوان دبیر تحریریه مخاطبان این مسابقه ادبی طنز را همراهی می‌کنند.

