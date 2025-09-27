باشگاه خبرنگاران جوان - «امیرسعید ایروانی» نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حضور نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی – فردی که تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی است – در این نهاد را لکه ننگی بر پیشانی عدالت و انسانیت دانست و تأکید کرد که چنین جنایتکاری که دستانش به خون هزاران کودک بی‌گناه آغشته است، نباید تریبونی در سازمان ملل داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد که رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس تاکنون بر پایه اشغالگری، تجاوز، ترور و آپارتاید بنا شده و طی دهه‌های گذشته جنگ‌ها و تجاوزات متعددی را علیه همه همسایگان و حتی دیگر کشور‌های منطقه و فرامنطقه به راه انداخته است. تنها در دو سال گذشته، این رژیم به غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه، یمن، ایران و قطر حمله کرده و در عین حال آشکارا از طرح توسعه «اسرائیل بزرگ» سخن می‌گوید که مستلزم اشغال کشور‌های بیشتری است.

نماینده ایران هشدار داد که این رژیم منشأ اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در غرب آسیا است و اگر مهار نشود، کل منطقه را به جنگی تمام‌عیار خواهد کشاند.

وی بر ضرورت توقف فوری و دائمی حملات این رژیم علیه غزه، کرانه باختری، لبنان، سوریه، یمن و دیگر مناطق تأکید کرد.

او با اشاره به کشتار بیش از ۶۵ هزار فلسطینی و مجروح شدن نزدیک به ۱۸۰ هزار تن در دو سال اخیر، استفاده این رژیم از قحطی دادن به غیرنظامیان به‌عنوان ابزار جنگی و آوارگی اجباری فلسطینیان در غزه را مصداق آشکار جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی دانست. همچنین به قتل حدود ۲۵۰ روزنامه‌نگار طی این مدت اشاره کرد و آن را حمله مستقیم به آزادی رسانه‌ها برشمرد.

نماینده ایران نمونه‌ای دیگر از تجاوزگری این رژیم را حمله ۱۲ روزه به ایران در خرداد ۱۴۰۴ عنوان کرد که به شهادت بیش از هزار تن از دانشمندان، مقامات عالی‌رتبه کشوری و لشکری و صد‌ها غیرنظامی از جمله زنان و کودکان انجامید. وی این اقدام را نقض فاحش اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، به‌ویژه قاعده آمره ممنوعیت توسل به زور، خواند.

او همچنین تأکید کرد ادعا‌های رژیم صهیونیستی درباره ماهیت برنامه هسته‌ای ایران صرفاً بهانه‌ای واهی است که حتی آمریکا نیز آن را نپذیرفته و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون هیچ نشانه‌ای از انحراف در فعالیت‌های هسته‌ای صلح‌آمیز ایران گزارش نکرده است. وی افزود برنامه تسلیحات هسته‌ای پنهانی رژیم صهیونیستی تهدید واقعی علیه صلح و امنیت بین‌المللی است.

نماینده ایران تمامی اتهامات تازه و کهنه مطرح‌شده علیه کشورمان را قاطعانه رد کرد و تأکید نمود که این فضاسازی‌ها صرفاً برای سرپوش گذاشتن بر جنایات رژیم صهیونیستی است؛ رژیمی که همه چهار جنایت اصلی بین‌المللی یعنی تجاوز، نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را به‌طور سازمان‌یافته و همزمان مرتکب شده است.

وی خاطر نشان کرد: «رژیم اسرائیل ذاتاً بر پایه تجاوز، اشغال، سرکوب، آپارتاید و ترور بنا شده است. از بدو تأسیس تاکنون، این رژیم جنگ‌افروز و توسعه‌طلب ده‌ها جنگ به راه انداخته و نه‌تنها به تمامی کشور‌های اطراف خود بدون استثنا تجاوز کرده، بلکه به سایر کشور‌های منطقه نیز حمله کرده است.»

نماینده ایران در ادامه افزود: «تنها در دو سال گذشته، این رژیم به غزه و کرانه باختری، لبنان، سوریه، یمن، ایران و قطر تجاوز کرده است. اما حتی این نیز برای این رژیم اشغالگر کافی نبوده است، چنان‌که در اعلام اخیر نخست‌وزیر جنایتکار آن آشکار شد؛ وی توهم ایجاد اسرائیل بزرگ را مطرح کرد: طرحی که مستلزم تجاوز به دست‌کم چهار کشور دیگر است.»

وی در پایان ضمن حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از حق ذاتی ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت و مقاومت در برابر اشغالگری و تجاوز، خاطرنشان کرد که ایران در دفاع از سرزمین، ملت و منافع حیاتی خود هیچ‌گاه در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تردید نخواهد کرد.