باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، شبکه آموزش سیما از ۲۷ شهریور تا ۳ مهرماه ویژهبرنامهای با عنوان «نوروز دانش» را بهصورت زنده روانه آنتن کرد.
این برنامه همهروزه به مدت ۱۲ ساعت از حوالی ساعت ۹ صبح تا ۹ شب (و در روز اول مهر تا ساعت ۱۰ شب) پخش شد و در قالب آیتمهای متنوع، با اجرای MC و ارتباط با شبکههای ملی و استانی، به موضوع دانش، علم و بازگشایی مدارس پرداخت. «نوروز دانش» با حضور مهمانان، کارشناسان، معلمان خلاق، کارآفرینان، صاحبان رتبههای برتر و همچنین دانشآموزان نخبه و برگزیدگان ملی و بینالمللی، توانست به بزرگترین MC رسانهای کشور در حوزه آموزش تبدیل شود.
از جمله آیتمهای شاخص این برنامه میتوان به پویش ارسال عکسهای یادگاری دوران مدرسه، همگرایی موضوعی و محتوایی با محوریت دانش و مهر، روایت قصههای موفقیت معلمان و دانشآموزان، حضور آنتن در محیطهای آموزشی و مدارس، معرفی ظرفیتهای کمتر شناختهشده معلمی، نمایش دستاوردهای آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی همچون پژوهشسراها و خانههای علمی، برجستهسازی نقش هویتساز مدارس خلاق و کارآفرین، معرفی معلمان بهعنوان الگوهای ترویج سبک زیست اسلامی و اجرای سرودهای متنوع دانشآموزی اشاره کرد.
«نوروز دانش» با ضرباهنگ پرنشاط و تولید آیتمهای متنوع، ضمن گرامیداشت آغاز سال تحصیلی، بستری تازه برای معرفی ظرفیتها و موفقیتهای جامعه فرهنگی و دانشآموزی کشور فراهم ساخت.