به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، شبکه آموزش سیما از ۲۷ شهریور تا ۳ مهرماه ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «نوروز دانش» را به‌صورت زنده روانه آنتن کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، شبکه آموزش سیما از ۲۷ شهریور تا ۳ مهرماه ویژه‌برنامه‌ای با عنوان «نوروز دانش» را به‌صورت زنده روانه آنتن کرد.

این برنامه همه‌روزه به مدت ۱۲ ساعت از حوالی ساعت ۹ صبح تا ۹ شب (و در روز اول مهر تا ساعت ۱۰ شب) پخش شد و در قالب آیتم‌های متنوع، با اجرای MC و ارتباط با شبکه‌های ملی و استانی، به موضوع دانش، علم و بازگشایی مدارس پرداخت. «نوروز دانش» با حضور مهمانان، کارشناسان، معلمان خلاق، کارآفرینان، صاحبان رتبه‌های برتر و همچنین دانش‌آموزان نخبه و برگزیدگان ملی و بین‌المللی، توانست به بزرگ‌ترین MC رسانه‌ای کشور در حوزه آموزش تبدیل شود.

از جمله آیتم‌های شاخص این برنامه می‌توان به پویش ارسال عکس‌های یادگاری دوران مدرسه، همگرایی موضوعی و محتوایی با محوریت دانش و مهر، روایت قصه‌های موفقیت معلمان و دانش‌آموزان، حضور آنتن در محیط‌های آموزشی و مدارس، معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده معلمی، نمایش دستاوردهای آموزش و پرورش پس از انقلاب اسلامی همچون پژوهش‌سراها و خانه‌های علمی، برجسته‌سازی نقش هویت‌ساز مدارس خلاق و کارآفرین، معرفی معلمان به‌عنوان الگوهای ترویج سبک زیست اسلامی و اجرای سرودهای متنوع دانش‌آموزی اشاره کرد.

«نوروز دانش» با ضرباهنگ پرنشاط و تولید آیتم‌های متنوع، ضمن گرامیداشت آغاز سال تحصیلی، بستری تازه برای معرفی ظرفیت‌ها و موفقیت‌های جامعه فرهنگی و دانش‌آموزی کشور فراهم ساخت.

برچسب ها: برنامه تلویزیونی ، شبکه آموزش
خبرهای مرتبط
«شهیدانه زیستن»؛ روایتی الهام‌بخش از ایثار و شهادت در شبکه دو
قدردانی از رسانه ملی برای تولید و پخش برنامه تلویزیونی «جبهه»
رقابت برگزیدگان «قند پهلو» در مرحله نیمه‌نهایی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آیت‌الله خامنه‌ای: زبان فارسی باید در سازمان ملل طنین‌انداز شود
رقابت برگزیدگان «قند پهلو» در مرحله نیمه‌نهایی
اوج همگرایی رسانه‌های اسلامی در سالگرد سید حسن نصرالله با حضور برجسته شبکه الکوثر
«نوروز دانش»؛ بزرگ‌ترین ویژه‌برنامه رسانه‌ای آغاز سال تحصیلی
«ناجیان نارنجی‌پوش» روی آنتن شبکه امید می‌رود
«الگوریتم» به زودی روی آنتن شبکه سه
افتتاح نخستین هفته فیلم‌های ایرانی در کره جنوبی
دوربین‌ها برای ساخت ۱۶ سریال روشن هستند
ششمین هفته «سینما افق» در شبکه افق
«سکه صبح» روایت امید و تلاش و رونق اقتصادی
آخرین اخبار
وزیر فرهنگ: بیش از ۲۹ میلیون ایرانی مصرف‌کننده بازی‌های ویدیویی هستند
«سکه صبح» روایت امید و تلاش و رونق اقتصادی
آیت‌الله خامنه‌ای: زبان فارسی باید در سازمان ملل طنین‌انداز شود
ششمین هفته «سینما افق» در شبکه افق
دوربین‌ها برای ساخت ۱۶ سریال روشن هستند
افتتاح نخستین هفته فیلم‌های ایرانی در کره جنوبی
«الگوریتم» به زودی روی آنتن شبکه سه
اوج همگرایی رسانه‌های اسلامی در سالگرد سید حسن نصرالله با حضور برجسته شبکه الکوثر
«نوروز دانش»؛ بزرگ‌ترین ویژه‌برنامه رسانه‌ای آغاز سال تحصیلی
رقابت برگزیدگان «قند پهلو» در مرحله نیمه‌نهایی
«ناجیان نارنجی‌پوش» روی آنتن شبکه امید می‌رود
نزدیکترین فرد به پروردگار متعال کیست؟ + فیلم
معرفی کتاب «غوغای غزل؛ از مُعزّی تا منزوی» + فیلم
خدا من را تنها نگذاشت/ چشمم ویزور و لنز دوربین بود + فیلم