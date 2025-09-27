وزیر جهاد کشاورزی گفت: امسال بازار کالا‌های اساسی با ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی مدیریت می‌شود، درحالیکه این رقم سال گذشته ۱۱.۵ میلیارد دلار بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی در آیین آغاز سال زراعی جدید گفت: تراز بخش کشاورزی از منفی ۴.۲ میلیارر دلار به مثبت ۳.۲ میلیارد دلار رسیده است.

وی از بهبود رشد ۳ میلیارد دلاری تراز تجاری بخش کشاورزی خبر داد و گفت: تراز تجاری بخش کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار ارتقا یافته است. همچنین افزایش ۳۲ درصدی صادرات از دیگر دستاوردهای ما در بخش کشاورزی است.

نوری قزلجه با بیان اینکه یک درصد به سهم کشاورزی در اقتصاد اضافه شده است، افزود: در یک سال گذشته تامین و تدارک امنیت غذایی با تمام فراز و فرودهای نه تنها در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، بلکه از آغاز دولت چهاردهم با ترور یک مقام بین‌المللی با تلاش تولیدکنندگان و مدیریت بخش کشاورزی صورت گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش قابل توجه ارز ترجیحی برای تأمین کالاهای اساسی بیان کرد: ارز ترجیحی کالاهای اساسی از حدود ۲۰ میلیارد دلار به ۱۱.۵ میلیارد دلار در سال گذشته کاهش یافت و امسال هم این عدد با ۸ میلیارد دلار در حال مدیریت شدن است. همچنین سال گذشته از ۱۱.۵ میلیارد دلار یک میلیارد دلار ذخیره ارزی داشتیم که بدهی قبل این بخش پرداخت شد.

وی با بیان اینکه باید به سمت خودکفایی کالاهای اساسی حرکت کنیم، گفت: در این راستا شاهد رشد ۲۷ درصدی تولید شکر، ۱۲ درصد پرورش ماهی در قفس، ۲۷ درصد پرورش ماهیان خاویاری، ۵ درصد تولید شیر خام و ۵۴ درصد تولید میوه‌های گرمسیری در کشور بودیم. براین اساس در شکر تا پایان دولت به خودکفایی نزدیک می‌شویم. در واردات میوه‌های گرمسیری حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار سالانه ارز از کشور خارج می‌شود که این عدد امسال کاهش یافته و تا پایان دولت در تولید موز به خودکفایی دست پیدا خواهیم کرد.

وی با اشاره به افزایش تولید کودهای شیمیایی بیان کرد: در تولید کود فسفات و پتاس ۱۵ درصد داشته‌ایم که با استمرار این روند در چند سال آینده از واردات کود به صادرکننده آن تبدیل می‌شویم.
نوری قزلجه با بیان اینکه رفع تداخل اراضی کشاورزی با سرعت در حال پیگیری است، افزود: سال گذشته رفع تداخل اراضی ۴۶ درصد رشد داشت، همچنین پوشش بیمه‌نامه های کشاورزی ۶۲ درصد رشد داشته و برگزاری ۴ کمیسیون اقتصادی بین‌المللی در حوزه دیپلماسی از دیگر عملکردهای وزارتخانه در این دولت است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌ریزی برای خودکفایی در تامین گوشت قرمز تا پایان دولت بیان کرد: در شرایطی این وعده‌ها داده می‌شود که با موانعی چون تغییر اقلیم، کم آبی مواجه هستیم و در حال حاضر بزرگترین مانع بخش کشاورزی آب است به طوریکه به طور متوسط هر ۱.۳ تا ۱.۴ کیلو گرم تولید محصولات کشاورزی در ازای مصرف ۱۰۰۰ لیتر آب بوده که با افزایش بهره‌وری این عدد را می توان کاهش داد.

وزیر جهاد کشاورزی به خودکفایی گندم اشاره کرد و گفت: امسال حدود ۳ میلیون تن تقاضا اضافه برای واردات گندم داریم که باید تلاش شود تا در این راستا خودکفا باشیم که به نفع منافع کشور است.

برچسب ها: امنیت غذایی ، محصولات اساسی ، تنظیم بازار کالاهای اساسی
