باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دلیل کولیک در نوزادان چیست؟ + فیلم

متخصص کودکان‌ در مورد کولیک نوزادان نکاتی بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مازیار ترخانی، متخصص کودکان با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در خصوص کولیک نوزادان توضیحاتی ارائه کرد.

 

 
مطالب مرتبط
دلیل کولیک در نوزادان چیست؟ + فیلم
young journalists club

کولیک شیرخوارگان‌ چیست؟ + فیلم

دلیل کولیک در نوزادان چیست؟ + فیلم
young journalists club

۸۰ درصد نوزادان در بدو تولد دچار کولیک می‌شوند

دلیل کولیک در نوزادان چیست؟ + فیلم
young journalists club

آیا رفلاکس شیر در نوزادان خطرناک است؟ + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم
۴۱۲۱

جزئیات مجروح‌شدن پزشکیان در حمله رژیم صهیونیستی + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم
۹۵۲

روایت شنیدنی رهبر انقلاب از حضور در محاصره آبادان + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل؛ پایان یک جاسوسی دیجیتال + فیلم
۶۹۴

قطع همکاری مایکروسافت با اسرائیل؛ پایان یک جاسوسی دیجیتال + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم
۶۸۰

میلیون‌ها بی‌گناه، قربانی سیاست‌های غلط رؤسای جمهور آمریکا + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
دلیل کولیک در نوزادان چیست؟ + فیلم
۶۶۰

دلیل کولیک در نوزادان چیست؟ + فیلم

۰۵ . مهر . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۹ ۰۵ مهر ۱۴۰۴
مادرا قبل از زایمان باید کلاسهای اموزشی نگهداری از نوزاد ببینن مثلا طرز عوض کردن پوشک و نحوه حمام کردن نوزاد و گرفتن باد گلو و روده و جلوگیری از گل مژه و کولیت
۰
۰
پاسخ دادن