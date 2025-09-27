باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
اهدای لوازم التحریر در مناطق کم برخوردار سیستان و بلوچستان + فیلم

کمیته امداد امام خمینی (ره) بزرگترین بسته حمایتی خود را راهی مناطق کم برخوردار سیستان وبلوچستان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سیستان و بلوچستان کمیته امداد امام خمینی دست در دست گروه‌های جهادی گذاشته است و بسته‌های نوشت افزار را برای نیازمندان استان آماده کردند.

بسته ها راهی مسیرهای سخت و طولانی می‌شوند تا به دست کودکان نیازمند برسند .

 

