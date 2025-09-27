اهدای لوازم التحریر در مناطق کم برخوردار سیستان و بلوچستان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u0633\u06cc\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0648 \u0628\u0644\u0648\u0686\u0633\u062a\u0627\u0646 \u06a9\u0645\u06cc\u062a\u0647 \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f \u0627\u0645\u0627\u0645 \u062e\u0645\u06cc\u0646\u06cc \u062f\u0633\u062a \u062f\u0631 \u062f\u0633\u062a \u06af\u0631\u0648\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u0648 \u0628\u0633\u062a\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0646\u0648\u0634\u062a \u0627\u0641\u0632\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f\u0627\u0646 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0622\u0645\u0627\u062f\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0646\u062f.\n\u0628\u0633\u062a\u0647 \u0647\u0627 \u0631\u0627\u0647\u06cc \u0645\u0633\u06cc\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0633\u062e\u062a \u0648 \u0637\u0648\u0644\u0627\u0646\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u0646\u062f \u062a\u0627 \u0628\u0647 \u062f\u0633\u062a \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0627\u0632\u0645\u0646\u062f \u0628\u0631\u0633\u0646\u062f .\n\u00a0\n