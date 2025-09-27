وزارت ورزش و جوانان قهرمانی ایران در مسابقات کشتی ساحلی نوجوانان جهان را در کانرینی یونان تبریک گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه خبری ورزش و جوانان، متن پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

رقابت‌های کشتی ساحلی نوجوانان جهان با قهرمانی مقتدرانه‌ی کشتی‌گیران ایران همراه شد تا بار دیگر از ظرفیت‌های این رشته برای عزت ورزش کشورمان در عرصه بین‌المللی بهره‌مند شویم.

این افتخار بزرگ را به قهرمانان و مدال‌آوران عزیز، کادر فنی و سرپرستی تیم، همچنین مسئولان فدراسیون کشتی که زمینه حمایت و توسعه این رشته را فراهم کردند و به مردم ورزش‌دوست ایران تبریک می‌گوییم.

امیدواریم کشتی ساحلی ایران همچنان با قدرت و صلابت در میادین جهانی بدرخشد و پیشتازی خود را استمرار بخشد.