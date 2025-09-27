باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده (USGS) گزارش داد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر مرکز چین را لرزاند.

داده‌های موجود نشان می‌دهد که این حادثه ساعت ۰۹:۴۹ شب به وقت جهانی در ۱۹ کیلومتری شمال غربی شهر هوالین در منطقه گانسو، که تقریباً ۱۶۱۰۳ نفر در آن زندگی می‌کنند، رخ داده است. مرکز زمین‌لرزه در عمق ۱۰ کیلومتری ثبت شده است.

پس از این زلزله، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۸ ریشتر در ۲۳ کیلومتری شمال-شمال غربی هوالین چین در عمق ۱۰ کیلومتری در ساعت ۱۰:۲۸ شب به وقت جهانی رخ داد.

منبع: رویترز