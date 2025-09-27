مدافع تیم فوتبال پرسپولیس که در نقل و انتقالات فشار زیادی را از سوی هواداران و کارشناسان متحمل شد بهترین خرید پرسپولیس بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسین ابرقویی نژاد مدافع تیم فوتبال پرسپولیس پس از عقد قرارداد با این تیم فشار زیادی را از سوی برخی کارشناسان و هواداران متحمل شد و او را بازیکنی در حد تیم فوتبال پرسپولیس نیم دانستند.

این مدافع که بار‌ها در مظان بی کیفیتی قرار گرفته بود و از لحاظ روحی در شرایط مناسبی نبود به دلیل مصدومیت مرتضی پور علی گنجی به مدافع ثابت قرمز‌ها در بازی‌های این فصل تبدیل شد و حتی در بازی آخر این تیم مقابل ملوان با مصدومیت کنعانی زادگان در کنار پور علی گنجی نیز بازی را تجربه کرد.

فیکس در بازی سپاهان پرسپولیس 
نمره ۷.۰۶
فیکس در بازی پرسپولیس فولاد 
نمره ۷.۰۷
فیکس در بازی چادرملو پرسپولیس 
نمره ۷.۱۴

فیکس در بازی پرسپولیس ملوان 
نمره ۷.۲۲

این روند نشان می‌دهد درست زمانی که خیلی از مدافعان اسم و رسم دار در لیگ برتر به نقاط ضعف تیم خودشان تبدیل شده است این بازیکن کار بزرگ کرده است.

عارف آقاسی خرید پر سر و صدای استقلال که به زعم قلعه نویی نیز در تیم ملی از شایسته هاست در این فصل شاید رقم بالایی از استقلال دریافت کرده است، اما به واقع ابرقویی نژاد در زمین مسابقه عملکرد بهتری از او داشته است و شاید هواداران از این همه انتقاد و پیش داوری‌هایی که علیه او انجام دادند امروز پشیمان شده‌اند.

